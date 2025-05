NUOVA PASSEGGIATA A LAGO DI DESENZANO DEL GARDA/BS, ASSESSORE TERZI: OPERA COFINANZIATA DA REGIONE CON 1,6 MILIONI DI EURO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 15 maggio 2025 – “La nuova passeggiata è parte integrante di un più vasto intervento che riguarda il lungolago di Desenzano, fortemente sostenuto da Regione con risorse importanti. Grazie a opere come questa riqualifichiamo il territorio e ne potenziamo l’attrattività a beneficio di residenti e turisti”. Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in vista dell’inaugurazione della nuova passeggiata a lago di Desenzano del Garda (BS) nel tratto prospiciente via Cesare Battisti. Si tratta di un’opera cofinanziata da Regione Lombardia con oltre 1,6 milioni di euro nell’ambito degli investimenti messi in campo per valorizzare i laghi lombardi.

“Grazie a opere come questa, che sino ad oggi vede un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro per i primi due lotti – ha evidenziato l’assessore regionale – Regione si conferma concretamente al fianco dei territori e delle loro progettualità. Desenzano è una perla di straordinaria bellezza e un vanto a livello mondiale: contribuire a migliorarla significa generare ricadute positive per chi vive e lavora in questo luogo meraviglioso e per tutto il ‘sistema Lombardia’ nel suo complesso”.

I lavori hanno interessato l’area da via Rive a via Gramsci che dalla presa a lago dell’acquedotto raggiunge e supera la spiaggetta Feltrinelli. Le opere realizzate sono il secondo lotto di un’opera complessivamente suddivisa in tre lotti: il primo lotto è stato inaugurato a luglio 2021, sempre grazie a un finanziamento regionale, pari a 590.000 euro, e riguardava il primo tratto del nuovo lungolago dalla zona Maratona ai giardini di via Lario.

Le opere hanno riguardato un ampliamento della superficie calpestabile del lungolago esistente, creando un ampio spazio per il passeggio e la sosta, spazi verdi e servizi, sedute per il riposo: una vera e propria nuova piazza integrata tra il percorso esistente e il centro balneare del Desenzanino. Nelle finiture è stato privilegiato l’utilizzo di materiali tipici del territorio, della storia e delle tipologie architettoniche di altre passeggiate lacustri gardesane.

Il costo del secondo lotto è di 3.685.000 euro, finanziato da Regione Lombardia per 1.635.000 euro e dal Comune di Desenzano per 2.050.000 euro. Sinora quindi, per entrambi i lotti, Regione ha contribuito complessivamente con oltre 2,2 milioni di euro.

