Oltre 5000 pazienti europei ogni mese scelgono l’Albania per le cure mediche: il ruolo dell’Albanian Health Agency

Tirana, 13 maggio 2025 – L’Albania si conferma una delle destinazioni sanitarie emergenti in Europa. Con oltre 400 pazienti ogni mese, l’Albanian Health Agency si posiziona come punto di riferimento per il turismo medico, grazie a un modello che unisce qualità, empatia e accessibilità.

Ogni mese, oltre 800 pazienti provenienti da Italia, Germania, Francia, Regno Unito e altri Paesi europei si affidano ad AHA per ricevere trattamenti medici in strutture selezionate, con un approccio centrato sulla persona.

Un servizio sanitario personalizzato e umano

AHA si prende cura di tutto il percorso del paziente: dalla consulenza iniziale gratuita alla selezione della clinica certificata, fino alla gestione del viaggio e del supporto post-operatorio, offrendo un’assistenza empatica e multilingue, in particolare in lingua italiana.

“Il nostro obiettivo non è solo offrire una cura, ma restituire fiducia, benessere e serenità a ogni paziente,” afferma il team AHA. “Non gestiamo casi, ma persone.”

I punti di forza dell’Albanian Health Agency:

Cliniche partner certificate, dotate di tecnologie moderne e medici altamente qualificati.

Assistenza in lingua italiana, per una comunicazione fluida e rassicurante.

Organizzazione completa del viaggio: volo, hotel, transfer e gestione delle tempistiche.

Supporto continuo, anche dopo il rientro nel Paese d’origine.

Garanzia reale sui trattamenti, con eventuali correzioni gratuite.

Turismo dentale: qualità e risparmio per il sorriso

L’Albania rappresenta oggi una delle mete più richieste per il turismo dentale in Europa. Pazienti Europei arrivano ogni settimana per ricevere cure odontoiatriche di alta qualità, con risparmi fino al 70% rispetto ai prezzi nei loro Paesi d’origine.

I trattamenti più richiesti includono:

Impianti dentali con tecnologia avanzata e garanzia

Faccette estetiche in ceramica o composito

Trattamenti ortodontici e protesi fisse

Chirurgia orale e ricostruzioni complete

I pazienti vengono accolti in cliniche certificate, dotate di ambienti sterilizzati, apparecchiature digitali e personale medico altamente qualificato. Il percorso viene organizzato in ogni dettaglio: dalla diagnosi iniziale (anche online), alla pianificazione del viaggio, fino alla conclusione del trattamento, con supporto linguistico sempre presente.

Turismo medico: chirurgia estetica, generale e trattamenti diagnostici

Oltre all’ambito dentale, l’Albania si è distinta anche per l’eccellenza nei settori della chirurgia estetica, della medicina generale e della diagnostica avanzata. Il Paese ospita strutture private che operano con standard internazionali, offrendo un’ampia gamma di trattamenti accessibili e sicuri.

Tra i servizi offerti:

Chirurgia estetica: rinoplastica, liposuzione, mastoplastica, lifting

Chirurgia generale: ernia, colecisti, proctologia

Medicina preventiva: check-up completi e personalizzati

Trattamenti dermatologici, ginecologici e andrologici

Grazie alla collaborazione con le migliori strutture sanitarie del Paese, i pazienti internazionali possono usufruire di percorsi diagnostici e terapeutici completi, in ambienti moderni e accoglienti, con tempi di attesa ridotti e costi estremamente competitivi.

Le caratteristiche distintive del servizio AHA:

Cliniche selezionate secondo standard internazionali, con tecnologie moderne e personale altamente qualificato.

Assistenza multilingue, in particolare in italiano, per una comunicazione fluida e rassicurante.

Organizzazione completa del viaggio: voli, alloggio, trasferimenti e gestione delle tempistiche.

Supporto costante, anche dopo il rientro nel Paese d’origine.

Garanzia reale sui trattamenti: sono previsti interventi correttivi gratuiti in caso di necessità.

Un settore in crescita, spinto dalla fiducia

A contribuire al successo dell’Albanian Health Agency è anche la soddisfazione dei pazienti, testimoniata da centinaia di recensioni autentiche. Il passaparola ha un ruolo fondamentale nella crescita del settore: molti pazienti tornano per nuovi trattamenti o consigliano AHA ad amici e familiari.

“Esperienza incredibile! Il trattamento di prima classe e il personale accogliente hanno reso il mio viaggio medico assolutamente indimenticabile,” racconta Paulo da Bari, uno degli ultimi pazienti italiani.

Chi è l’Albanian Health Agency

Albanian Health Agency è una società albanese specializzata nel coordinamento di trattamenti sanitari per pazienti internazionali. L’azienda collabora esclusivamente con cliniche private certificate in ambito odontoiatrico, chirurgico, estetico e diagnostico, offrendo un servizio integrato e sicuro. La sua missione è rendere accessibili cure di qualità attraverso un’esperienza umana, trasparente e personalizzata.

Contatti per la stampa

Ufficio Stampa – Albanian Health Agency

info@albanianhealthagency.com

www.albanianhealthagency.com

+355 68 454 1399

Sede: Durazzo, Albania