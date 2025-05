Tentato omicidio: due arresti nel Bresciano

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 15 maggio 2025 – Nella mattinata di ieri, a Darfo B.T., i Carabinieri della Compagnia di Breno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Brescia su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti nord-africani di 20 e 26 anni, gravati da precedenti penali e di polizia, ritenuti presunti responsabili dei reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il provvedimento scaturisce dall’attività d’indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Darfo B.T., all’esito della quale i predetti sono stati individuati quali presunti responsabili di una aggressione per futili motivi nella Piazza Mercato del Comune di Darfo B.T. (BS) lo scorso 15 febbraio, a termine dei festeggiamenti del santo patrono “San Faustino”, ai danni di un giovane africano di 19 anni, attinto al costato e ad una gamba da un’arma da taglio. Nel corso dell’operazione, sono stati altresì denunciati a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio due soggetti tunisini, di 20 e 25 anni, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare e personale sono stati trovati in possesso di circa 11 gr di cocaina. Al termine dell’attività gli arrestati sono strati tradotti presso la casa circondariale di Brescia. La responsabilità penale degli indagati sarà comunque accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.