Uomo picchia due ragazzi e li insegue in auto, il Sindaco Orlandi interviene e fa scattare l’allarme facendo arrestare il malvivente

Inseguimento contromano anche lungo il Sempione, la fuga finisce ad Arese

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 maggio 2025 – Fuga spericolata per un folle che nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, dopo avere percosso dei ragazzi, è risalito in macchina e ha percorso parecchie strade in contromano fino a essere fermato dalla Polizia Locale di Rho sul territorio di Arese. L’uomo si trova al comando di corso Europa in attesa della convalida del fermo.

Tutto è iniziato poco dopo le 16. A dare l’allarme il Sindaco Andrea Orlandi che transitava con la sua auto in corso Europa ed è riuscito a segnalare prontamente alla Polizia Locale la targa del veicolo, allertando anche il comandante Antonino Frisone.

L’uomo, stando alla testimonianza diretta del primo cittadino, è sceso dalla macchina che guidava poco lontano dal salumificio Citterio per colpire a schiaffi un ragazzo che si trovava con una ragazza seduto in sella a un motorino. I ragazzi hanno cercato di allontanarsi velocemente e l’uomo, risalito sulla Suzuki Swift Sport, li ha inseguiti svoltando verso via Serra.

L’allarme dato dal Sindaco (che, fermatosi, ha anche scattato una foto del veicolo) ha attivato la Polizia Locale che con due pattuglie ha avviato l’inseguimento: C.L., classe 1985, di Rho, ha percorso diverse strade in contromano per non farsi raggiungere, ha percorso contromano persino un tratto della Statale del Sempione.

La fuga si è conclusa nel territorio di Arese, in via Col di Lana, mentre sulle tracce del rhodense c’era anche una pattuglia dei Carabinieri. L’uomo si stava lanciando verso l’ingresso di un parco, mettendo a rischio l’incolumità di molte persone, tra cui i bambini di una vicina scuola. Le insegnanti hanno cercato di proteggerli chiudendo il cancello della scuola, una pattuglia della Polizia Locale rhodense si è frapposta tra la Suzuki e l’ingresso del parco per evitare pericoli alla cittadinanza. Lo scontro ha causato lo scoppio dell’airbag della macchina della Polizia Locale e un agente è rimasto leggermente ferito.

L’uomo inseguito è stato subito fermato. Su di lui pesa un fermo amministrativo del valore di 4.500 euro, per precedenti controlli. Nella Suzuki C.L. aveva 4 grammi di cocaina: solo gli accertamenti diranno se si trovasse alla guida sotto l’effetto dello stupefacente. Si sta procedendo con perquisizioni a domicilio e altri controlli: l’uomo era uscito dal carcere di San Vittore pochi mesi fa dopo avere scontato una condanna a 5 anni di reclusione per spaccio di stupefacenti. Vanta precedenti penali anche per furto e rapina a mano armata.

Nella foto la Suzuki e l’auto della Polizia locale danneggiata nello scontro