ALLA BORSA DI MILANO APERTI I LAVORI DELLA TERZA EDIZIONE DI INVESTOPIA EUROPE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – “Investopia Europe è il luogo dove essere, dove nulla è impossibile, dove intrepreneurs e investitori vengono a cercare reali opportunità di investimento. È il luogo in cui possiamo prevedere il futuro. Quando gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato Investopia, hanno creato una piattaforma di possibilità e opportunità. Oggi, Investopia torna a Milano in un mondo caratterizzato da incertezze dove, però, la collaborazione fa la forza.

Crediamo fermamente nella costruzione di ponti e non nell’innalzare muri. In tal senso, l’Italia e gli UAE hanno non solo gli stessi interessi economici, ma anche gli stessi valori. Solo insieme possiamo vincere, non come italiani o come emiratini, ma come esseri umani uniti da una comune volontà di voler camminare insieme.” – ha commentato Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG.

Jean Fares, CEO Investopia, ha poi aggiunto: “Milano è un luogo di dinamismo economico e noi siamo felici di essere qui. È vero che, da un lato, il mondo è sottoposto a pressioni geopolitiche e incertezze. Tuttavia, dall’altro lato, stiamo vivendo un momento positivo in quanto le relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti continuano a crescere e ad espandersi. In quest’ottica, vogliamo fare di più, vogliamo fare del nostro meglio per crescere ed espanderci in nuovi settori economici.”

Infine, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, ha concluso: “Gli scambi tra di noi, Italia e UAE, sono sempre più solidi e più costanti. Una relazione già in essere che vede lo scambio commerciale crescere costantemente.

L’anno scorso, ad esempio, abbiamo visto un aumento del 12,4%. Come Regione vogliamo mettere in campo la nostra expertise, soprattutto nel campo dell’innovazione e della ricerca, dove possiamo dare un contributo fondamentale per migliorare la relazione con gli Emirati Arabi Uniti.”

TAJANI (MINISTRO DEGLI ESTERI): “Insieme possiamo costruire un futuro prospero”

“L’Italia si propone come porta di ingresso ideale per le imprese emiratine che desiderano cogliere le opportunità di un Mercato Unico di 450 milioni di consumatori. Potranno in questo fare perno sul tessuto industriale della seconda manifattura d’Europa e sulle tante eccellenze dei nostri territori. Per questo ho voluto inserire gli Emirati Arabi Uniti tra i Paesi prioritari nel Piano Nazionale per l’Export e l’internazionalizzazione dei nostri territori, per rafforzare la cooperazione con i mercati di sbocco a più alto potenziale. L’impegno del Governo e mio personale è massimo per favorire una sempre più forte cooperazione economica tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Insieme possiamo costruire un futuro prospero di crescita per le nostre imprese e i nostri sistemi economici.” – ha commentato Antonio Tajani, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione di Investopia Europe.

URSO (MIMIT): GLI EMIRATI ARABI UNITI COME UN PARTNER STRATEGICO

– “Noi consideriamo gli Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico come un partner strategico ed è per questo che abbiamo chiesto alla Commissione Europea di finalizzare l’accordo con gli UAE nella logica di zero dazi tra il nostro continente e il loro continente, consapevoli che nei prossimi anni dovremo necessariamente incrementare le opportunità in quelli che sono i mercati in crescita come, ad esempio, anche India, Indonesia, Malesia, Vietnam e Australia. Nel contemp,o nei negoziati in corso, dobbiamo puntare a ridurre i dazi – non certo aumentarli – e puntare, anche in questo caso, ad una prospettiva strategica che riunisca l’Atlantico.” – ha commentato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di Investopia Europe.

AL MAZRUI (MINISTRO DI STATO PER L’IMPRENDITORIA UAE): “La nostra presenza qui oggi è un segno del nostro profondo interesse a portare avanti questa partnership”

“Mi fa piacere sottolineare che la relazione tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti non è una nuova partnership, ma è uno scambio consolidato ormai nel tempo. In quest’ottica, siamo convinti che ci siano molti modi per collaborare al fine di avviare nuovi business e credo che gli sforzi di collaborazione tra i nostri Paesi possano davvero avere un enorme e potenziale impatto per entrambe le nostre realtà. E, nuovamente, confermo che la nostra presenza qui oggi è un segno del nostro profondo interesse a portare avanti questa partnership, mentre lavoriamo insieme sulle prossime priorità.” – ha commentato Alia bint Abdulla Al Mazrui, Ministro di Stato per l’Imprenditoria EAU, in occasione di Investopia Europe.

ANTANCHÈ (MINISTRO DEL TURISMO): “VOGLIAMO CAMBIARE IL PARADIGMA, PASSANDO DALLA QUANTITÁ

ALLA QUALITÁ”

– “Noi abbiamo un concetto molto chiaro ed è quello che sono le imprese che creano ricchezza e posti di lavoro e, quindi, ciò che lo Stato può fare è sostenere queste imprese e i loro lavoratori.

Il primo dato interessante è che per la prima volta abbiamo superato la Francia e, quindi, siamo secondi nel podio europeo, avendo davanti a noi solo la Spagna. Dobbiamo, però, anche capire che l’Italia è un piccolo puntino nel mondo e, per questo, vogliamo cambiare il paradigma passando dalla quantità – quanti turisti abbiamo nel nostro Paese – alla qualità, ovvero quanto è la loro spesa pro capite e quanto lasciano ai nostri territori. Di conseguenza, il nostro impegno sarà quello di lavorare nell’ottica di aumentare la qualità dei servizi. In tal senso, serve considerare anche l’intelligenza artificiale in qualità di strumento nelle mani dell’uomo e non viceversa. Dobbiamo averne una visione umanistica: così sì che l’IA sarà una grande opportunità per il turismo.” – ha commentato Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, in occasione di Investopia Europe.

LA RUSSA (PRESIDENTE DEL SENATO): “Accanto alle differenze temperate dalla tolleranza, si scopre che ci sono grandi motivi di vicinanza.”

– “Conosco gli Emirati Arabi Uniti da tempo e posso dire di essermi reso conto che, oltre alle molte differenze che ci sono tra Italia e gli EAU, c’è anche una grande e importantissima affinità: l’importanza della famiglia, tema centrale tanto della nostra identità quanto, appunto, di quella emiratina. Tuttavia, ancora più rilevante e che rende simili italiani ed emiratini, è l’attenzione e la predominanza delle PMI, molte delle quali a conduzione familiare. Accanto, quindi, alle differenze temperate dalla tolleranza, si scopre che ci sono grandi motivi di vicinanza. Iniziative come Investopia Europe, che vogliono rafforzare la possibilità di reciproca conoscenza, collaborazione e di sviluppo, sono sempre ben volute ed apprezzate. ” – ha commentato Ignazio La Russa, Presidente del Senato, in occasione di Investopia Europe.

Morelli: Milano cuore economico e produttivo d’Italia

Milano, 16 maggio 2025 – “Milano rappresenta il cuore economico e produttivo d’Italia. E’ una citta’ che ha fatto della rigenerazione urbana, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione del capitale umano il suo tratto distintivo. E’ da qui che puo’ partire una riflessione ampia sul ruolo dell’Europa e del nuovo ordine economico internazionale”. Lo dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, Alessandro Morelli, aprendo i lavori della terza edizione di Investopia Europe, ospitata a Milano presso la sede di Borsa Italiana.

“In questo quadro – dice – la cooperazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti rappresenta una opportunità per attirare nuove strategie produttive e mobilitare capitale privato e pubblici e accelerare verso quelle transizioni che oggi sono centrali”.

“Il Governo – prosegue il Sottosegretario – e’ fortemente impegnato a costruire rapporti solidi con i paesi partener e a lavorare per accelerare questi rapporti”. Per avvalorare questa tesi, Morelli ricorda gli “oltre 200 miliardi di euro di investimenti mobilitati dal Governo parte dei quali per agevolare l’export delle nostre imprese”.

Dunque, il Sottosegretario sottolinea l’importanza di Sace e il valore del dialogo internazionale e della cooperazione economica con i Paesi del Golfo, auspicando che da ‘Investopia’ possano nascere “partnership concrete tra istituzioni, imprese e territori, per progettare insieme una nuova fase di sviluppo condiviso”.

“L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista: un tessuto produttivo forte, un capitale umano di qualità e una classe dirigente che guarda al futuro con realismo e visione”, conclude Morelli.

V. A.