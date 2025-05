Como, ispezioni nei locali e nei giardini pubblici di via Anzani, durante un controllo si rifiuta di consegnare i documenti e aveva la droga in tasca. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 16 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato per essersi rifiutato di esibire i documenti d’identità e di soggiorno, un nigeriano di 27 anni residente in città ed in regola con le norme sul soggiorno, con precedenti di polizia. L’uomo durante le fasi dell’ispezione è anche stato trovato in possesso di una piccola dose di hashish, per la quale è stato segnalato amministrativamente.

Verso le 17.00 di ieri pomeriggio, le volanti della Questura hanno organizzato alcune ispezioni ad alcuni locali pubblici della città, ritenuti ricettacolo di pregiudicati e dove le regole civili è accertato siano meno rispettate.

Le ispezioni si sono concentrate in un bar di via Napoleona, dove sono stati controllate 8 persone 3 delle quali con precedenti penali e di polizia.

Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno avuto qualche difficoltà nell’interagire con un nigeriano di 27 anni il quale, indisposto al controllo di polizia, rifiutava di esibire i propri documenti d’identità e il relativo permesso di soggiorno.

Terminato il controllo amministrativo del locale gli agenti hanno deciso di accompagnare il 27enne in Questura e all’atto di ispezionarlo prima di farlo accomodare nell’auto di servizio, i poliziotti hanno rinvenuto nelle tasche dell’uomo, una dose di hashish.

Una volta in Questura, sono emersi i suoi precedenti di polizia, ha consegnato il permesso di soggiorno ed è stato denunciato in stato di libertà per il rifiuto a mostrare i documenti nonché sanzionato per il possesso della droga.

Nel contesto del controllo del territorio, verso sera, le volanti sono intervenute anche nella zona di via Anzani dove, nei giardini Giordano Azzi, era segnalato un uomo sanguinante. Giunti sul posto è stato soccorso un 23enne di origini nordafricane residente in zona che presentava un braccio tagliato e sanguinante, per il quale dava sommarie informazioni sull’accaduto, riferendo di essere stato aggredito da alcuni ragazzi marocchini. L’uomo è stato trasportato all’ospedale S. Anna per le cure del caso. Durante il controllo nei giardini di via Anzani, gli agenti hanno notato anche un secondo uomo che si trovava in uno stato di incoscienza dovuta alla sua manifesta ubriachezza. Il soggetto, identificato per un 61enne di Tradate (VA) è stato soccorso da personale del 118 e una volta ripresosi è stato accompagnato in Questura, dove gli è stato notificato un ordine di allontanamento per l’indecoroso comportamento e per aver lordato la zona dei giardini.