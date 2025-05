Lodi. Vice ispettore salva la vita ad una anziana signora

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 16 maggio 2025 – Corrado, un Vice Ispettore della Polizia di Stato, in servizio alla Questura di Lodi, ha salvato la vita di un’anziana signora colpita da una crisi respiratoria accidentale.

L’intervento salvavita del poliziotto è avvenuto nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30, quando, mentre stava consumando il pranzo insieme ad una collega in un bar poco distante dalla Questura, ha sentito qualcuno tossire affannosamente alle proprie spalle.

Voltatosi, il Vice Ispettore ha notato un’anziana, risultata poi avere ben 85 anni, in evidente difficoltà respiratoria, assistita da due camerire che stavano cercando di capire cosa avesse causato quell’improvvisa crisi. Il poliziotto, dopo essersi avvicinato e aver analizzato la situazione, ha compreso immediatamente che un pezzo del toast, che la signora stava mangiando, le aveva accidentalmente occluso le vie respiratorie, impendendole di riprendere fiato.

Il Vice Ispettore, allora, memore delle nozioni apprese durante i corsi di formazione organizzati dalla Questura di Lodi, ha capito di non poter perdere tempo.

Dopo essersi scusato anticipatamente con l’anziana per l’irruenza delle manovre che avrebbe dovuto eseguire, ne ha avvolto la vita con il braccio e, inclinandole il busto in avanti, ha eseguito una serie di colpi interscapolari. Sfortunatamente, tale procedura, ripetuta due volte, non ha avuto buon esito. A quel punto, il Vice Ispettore, seppur preoccupato per le possibili conseguenze di una manipolazione più intensa, vista la corporatura esile della signora, temendo un serio peggioramento della situazione, ha deciso di praticare la famosa Manovra di Heimlich.

Fortunatamente, alla prima compressione del diaframma, la signora è riuscita ad espellere il corpo estraneo e ha ripreso a respirare.

Il poliziotto, sollevato, ha, poi, aiutato l’anziana a sedersi e le ha chiesto se necessitasse di assistenza medica, ma la donna gli ha risposto di star bene, ad esclusione di un bruciore alla gola, irritata per l’accaduto.

Il Vice Ispettore, dopo essere rimasto qualche minuto con la signora per sincerarsi che stesse realmente bene, ha ripreso servizio per il suo turno pomeridiano.

Tuttavia, ancora in pensiero per la salute dell’anziana, notando dalla finestra del suo ufficio, con vista proprio sulla piazza dove si trova il bar, che la stessa fosse ancora seduta dove l’aveva lasciata, è tornato da lei.

La donna, alla vista del poliziotto, con gli occhi pieni di gratitudine, l’ha ringraziato per averle salvato la vita, scoprendo solo in quel momento che si trattasse di un operatore della Polizia di Stato, ogni giorno al servizio della comunità, peraltro a pochi passi dalla sua casa.

L’anziana ha abbracciato il Vice Ispettore, domandandogli se potesse offrirgli qualcosa, ma il poliziotto ha rifiutato con gentilezza, affermando di aver fatto solo il suo dovere e di essere felice per l’aiuto che aveva potuto darle.

L’intervento del Vice Ispettore Corrado, oltre a confermare la vocazione degli uomini e delle donne della Polizia di Stato ad “esserci sempre” al fianco dei cittadini, soprattutto nei momenti di difficoltà, riflette l’importanza delle attività formative, anche nel settore del soccorso pubblico.

Infatti nell’ultimo biennio sono stati 122 i poliziotti lodigiani che hanno partecipato al corso di formazione BLSD (Basic Life Support Defibrillation) sull’uso del defibrillatore e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare, organizzato dall’Ufficio Sanitario della Questura di Lodi, con la regia del Medico Capo della Polizia di Stato, dott. ssa Elena Florio e dell’Ispettore Tecnico Simone Bresciani, nonché la collaborazione dell’Associazione “Amici del cuore” e della Fondazione Banco Popolare di Lodi.