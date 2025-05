“Mi voglio sicurə”, la sicurezza stradale arriva a teatro

Un incontro intenso tra studenti e memoria, per riflettere su guida responsabile e prevenzione delle vittime della strada

Milano, 16 maggio 2025 – Sul palco due attori, in platea decine di studenti. In scena, il ricordo di chi non c’è più. È questo il cuore di Two (not) imaginary boys – L’incontro immaginario fra Francesco e Lorenzo, lo spettacolo teatrale portato in scena lo scorso 15 maggio al Centro scolastico Parco Nord di Cinisello Balsamo, durante il seminario conclusivo del progetto “Mi voglio sicurə”.

La rappresentazione nasce dalle storie vere di Francesco Valdiserri e Lorenzo Guarnieri, due giovani vittime di omicidio stradale, uccisi da guidatori sotto effetto di alcol e droghe. A interpretare le loro voci immaginarie sono stati Domenico Sorrentino e Federico Diana, in un dialogo scritto da Luca Valdiserri e Stefano Guarnieri, padri dei due ragazzi, e adattato per la scena dalla regista Caterina Rugghia.

Il pubblico – composto da studenti degli Istituti Casiraghi, Montale e Cartesio – ha assistito a un confronto potente, che tocca le corde più profonde: “Possiamo spiegare ad altri ragazzi come noi che guidare dopo che hai bevuto o preso qualche droga può uccidere te e gli altri; che la distrazione e la velocità possono fare male come l’alcol; che lo smartphone non va usato al volante”.

Il progetto “Mi voglio sicurə”, ideato da Città Metropolitana di Milano con Safety21, è parte integrante del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, nato per promuovere la sicurezza stradale tra i più giovani. L’obiettivo è ambizioso: ridurre l’incidentalità e contribuire al traguardo europeo “Zero vittime sulle strade entro il 2050”. Con l’ultimo incontro, il progetto ha raggiunto circa 2.000 studenti degli Istituti Superiori della Città Metropolitana di Milano, offrendo esperienze formative ad alto impatto emotivo.

La scelta del linguaggio teatrale ha reso la riflessione ancora più viva. Le parole pronunciate dai personaggi – basate su fatti realmente accaduti – hanno mostrato quanto ogni distrazione, ogni imprudenza, possa diventare fatale.

A concludere l’incontro, il messaggio accorato di Stefano Guarnieri, padre di Lorenzo:

“L’importanza di parlare ai giovani non sta nel fatto che i giovani rappresentano il problema, ma nel fatto che possono rappresentare la soluzione, cambiando il nostro sistema di mobilità e i comportamenti alla guida. Solo loro hanno il tempo. l’energia e la spinta per farlo. Speriamo che far pensare, attraverso il teatro e l’immaginazione, possa aiutare a salvare qualche vita sulla strada”.

Secondo la consigliera delegata alle Infrastrutture Daniela Caputo: “Per noi gli incontri con le studentesse e gli studenti sono momenti di ritrovo, di scambio, di conoscenza durante i quali affrontare le tematiche legate alla sicurezza stradale. Aver coinvolto in questo ciclo di incontri oltre 2000 giovani è un traguardo importante ma per noi è solo un primo passo, vogliamo tenere aperto, e rafforzare, il dialogo con le giovani generazioni al fine di contribuire all’affermazione della cultura del rispetto sulle strade e affinché le persone coinvolte diventino portatori di questo messaggio tra i loro coetanei. I nostri incontri non sono conferenze, ma stimolanti ambiti di discussione e di crescita finalizzati a parlare di regole, sicurezza e rispetto verso il prossimo”.

Con “Mi voglio sicurə”, il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana continua a investire nella sensibilizzazione degli studenti delle scuole superiori, costruendo una cultura condivisa della responsabilità. Perché ogni scelta consapevole può fare la differenza. Per maggiori informazioni sul progetto, è possibile visitare il sito ufficiale.

V. A.