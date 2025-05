Milano celebra i 30 anni di Cortili Aperti con una settimana ricca di eventi dedicati alla cultura e alla bellezza nascosta della città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – Mercoledì 21 maggio 2025, in occasione del trentesimo anniversario dell’iniziativa Cortili Aperti, presso Palazzo Reale a Milano verrà presentato il libro fotografico curato da Niccolò Biddau, dal titolo “I cortili di Milano”, un’opera che racconta, attraverso immagini suggestive, la bellezza nascosta e il fascino intimo dei cortili storici della città.

Alla presentazione interverranno anche il dott. Domenico Piraina, Direttore di Palazzo Reale e Direttore della Cultura del Comune di Milano,la dott.ssa Alessia del Corona Borgia, Vicepresidente e Assessora alla Cultura del Municipio 1,e il dott. Simone Percacciolo, Responsabile Valorizzazione e Promozione di Palazzo Reale, lo stessoBiddau, il dott. Pietro del Bono e l’avv. Gilberto Cavagna di Gualdana, rispettivi Presidente e Consigliere dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Lombardia, conla dott.ssaAnastasia Bucci,del Gruppo Giovani dell’Associazione, che condivideranno riflessioni e approfondimenti su un progetto che unisce cultura, fotografia e patrimonio architettonico.

La presentazione è l’occasione per celebrare anche la manifestazione Cortili Aperti che da 30 anni permette ai milanesi e non solo di scoprire angoli nascosti e meravigliosi della città.

Nell’edizione di quest’anno, prevista per domenica 25 maggio con apertura dalle 10 alle 18, saranno aperti al pubblico alcuni dei cortili dei palazzi più belli lungo corso Magenta, incluso Palazzo Litta.

Molti cortili saranno arricchiti da mostre e concerti. In Casa Conti Zanoletti Cavagna di Gualdana, in via Aurelio Saffi 25, saranno esposte un’opera di Velasco Vitali e le fotografie di Nicola Galli, in un richiamo simbolico alle origini del tennis, nato proprio nei cortili nobiliari inglesi dell’Ottocento, in concomitanza con gli Internazionali di Tennis Juniores che si disputano sui campi del Tennis Club Milano (e per i quali domenica 25 sono previste le finali).

Le opere di Velasco Vitali si muovono tra astrazione e memoria, evocando architetture immaginate che trascendono la funzione sportiva per diventare metafora di territori interiori. A confronto, le fotografie di Nicola Galli – parte del libro Dropshot curato da Margherita Tizzi con set design di Giulia Foroni e ambientate al Tennis Club Milano Bonacossa, progettato da Giovanni Muzio – offrono una sintesi visiva tra arte, architettura e paesaggio, con un forte richiamo al razionalismo e all’estetica dechirichiana. L’esposizione, ideata da Bipart studio legale specializzato in proprietà intellettuale e diritto dell’arte, nasce dalla collaborazione tra gli studi legali Bipart e De Bedin & Lee con la giornalista ed editore Margherita Tizzi e la Galleria Antonia Jannone.

Un’occasione in più per partecipare alla manifestazione Cortili Aperti.

Allegra Ambrosi