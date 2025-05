Milano: inaugurata “Una stanza tutta per sè” presso la Questura di Milano per incoraggiare le donne a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e denunciare i casi di violenza subita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – Stamattina, presso gli uffici della Squadra Mobile della Questura di Milano è stata inaugurata l’aula d’ascolto “Una stanza tutta per Sè”; Progetto realizzato da Soroptimist International d’Italia, Club Milano Fondatore e Club Milano alla Scala in collaborazione con la Polizia di Stato.

Oltre ai rappresentanti delle associazioni e dei club, il taglio del nastro è stato effettuato alla presenza del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, il Questore di Milano Bruno Megale, il Responsabile del V Dipartimento della Procura di Milano dott.ssa Letizia Mannella, il Dirigente della Squadra Mobile Alfonso Iadevaia e il Presidente del Soroptimist International d’Italia Adriana Macchi.

L’Associazione “Soroptimist International Italia”, nell’intento di incoraggiare le donne a rivolgersi alle Forze dell’Ordine e denunciare i casi di violenza subita, ha elaborato questo progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, finalizzato a realizzare, negli uffici di polizia, aule per le audizioni delle vittime in condizioni di particolare vulnerabilità nell’ottica di limitare gli effetti ulteriormente traumatici della vittimizzazione secondaria.