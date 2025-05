POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE NELL’UFFICIO POSTALE DI BOLLATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Bollate sito in Via Da Vinci 1 sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Da domani fino al 4 giugno, l’ufficio postale di Bollate sito in Via Da Vinci non sarà operativo.

La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Novate Milanese in Piazza Testori 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

A disposizione dei cittadini anche l’ufficio postale di Bollate in Via Monte Grappa aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.