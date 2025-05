PRESIDENTE LA RUSSA E GOVERNATORE FONTANA INAUGURANO MOSTRA ‘PREMIO GRILZ’ A PALAZZO LOMBARDIA

L’EVENTO SU INIZIATIVA DELL’ASSESSORE CARUSO, PRESENTE ANCHE L’ASSESSORE R. LA RUSSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – Raccontare un anno di conflitti e di crisi attraverso gli occhi dei reporter nelle zone di guerra con video e foto, alcune anche animate attraverso l’intelligenza artificiale. Questo l’obiettivo della mostra ‘Dentro il fuoco – 12 mesi di guerre raccontate dai giornalisti del Premio Grilz’, inaugurata a Palazzo Lombardia presso lo Spazio IsolaSET (ingresso gratuito, lato via Galvani). L’esposizione rientra nell’ambito delle iniziative dedicate al primo reporter italiano caduto in un teatro di guerra dalla fine del secondo conflitto mondiale. All’inaugurazione hanno partecipato oggi pomeriggio il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura) e Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile).

PRESIDENTE LA RUSSA: “È un doveroso omaggio – ha affermato il presidente Ignazio La Russa – alla figura di Almerigo Grilz, il primo giornalista di guerra caduto sul campo dopo il secondo conflitto mondiale. Per troppi anni Almerigo è stato dimenticato solo perché dichiaratamente ‘di destra’, ma adesso non lo è più. Lo dimostra anche la composizione della giuria del Premio a lui dedicato, composta da cronisti di diverse idee politiche. Questo è un ottimo segnale per il clima di reciproco rispetto e di partecipazione che ho sempre auspicato”.

GOVERNATORE FONTANA: “Siamo molto contenti – ha sottolineato il governatore Attilio Fontana – di inaugurare questa interessante mostra. Si tratta, peraltro, di un’esposizione con foto e video molto significative ed emozionanti, alcune animate attraverso l’intelligenza artificiale, che merita di essere vista. È un’iniziativa che Regione Lombardia sostiene con grande convinzione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione”.

ASSESSORE CARUSO: “La mostra ‘Dentro il fuoco’ – ha dichiarato Francesca Caruso – è un tributo potente e necessario al coraggio dei giornalisti che scelgono di raccontare le guerre mettendo a rischio la propria vita. Con questa rassegna si restituisce uno sguardo autentico sulla realtà e la complessità dei conflitti, ma con l’umanità di chi li racconta. È questo lo spirito che anima il Premio Grilz: valorizzare il giornalismo di frontiera e rendere omaggio ad Almerigo Grilz, una figura troppo a lungo dimenticata, che ha saputo coniugare rigore, passione e coraggio”.

ASSESSORE LA RUSSA: “Questa rassegna – ha spiegato l’assessore Romano La Russa – mostra con forza il volto autentico dei conflitti, attraverso lo sguardo di chi ha scelto di raccontarli senza filtri e con grande coraggio. Proprio come lo stile giornalistico che ha contraddistinto Almerigo Grilz: un modo di fare informazione che ancora oggi rappresenta un modello per i reporter di tutto il mondo, fonte d’ispirazione anche per i giovani giornalisti che saranno premiati lunedì, nel corso della seconda edizione del contest, ai quali rivolgo l’augurio di proseguire lungo il solco tracciato da un grande maestro”.

‘DENTRO IL FUOCO’ – Attraverso gli scatti fotografici di alcuni reporter, tra cui Fausto Biloslavo, Gian Micalessin, Gabriele Micalizzi e Francesco Semprini, membri della giuria del Premio Grilz, e i vincitori della prima edizione del contest, la mostra racconta la guerra con gli occhi di chi l’ha vista in prima persona. All’interno della rassegna, allestita con foto e video, è presente anche il racconto della missione in Mozambico in cui Biloslavo e Micalessin sono tornati sul luogo in cui è stato sepolto Almerigo Grilz e dove hanno affisso una targa sull’albero che custodisce il suo corpo.

La mostra ‘Dentro il fuoco – 12 mesi di guerre raccontate dai giornalisti del Premio Grilz’, a ingresso libero, è visitabile dal 16 al 24 maggio 2025 (dal lunedì al venerdì: ore 10–19; sabato e domenica: ore 10–18) a Palazzo Lombardia, Spazio IsolaSET (via Galvani 27, Milano).