Ragazzo con il suo cane accoltellati in porta Venezia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 maggio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.00, in piazza Oberdan, antistante a Porta Venezia, un ragazzo di origine egiziana e il suo cane rottweiler sono stati accoltellato all’addome in centro a Milano, in pieno giorno. Il ferito, che perdeva molto sangue, ha chiesto aiuto a un automobilista connazionale di passaggio dichiarandogli di avere 13 anni, che li ha portati davanti all’Ospedale Fatebenefratelli. Le condizioni del giovane, trasferito d’urgenza in sala operatoria, sono gravi ma stabili. All’uomo che l’ha aiutato aveva detto di avere 13 anni, ma per il personale medico ne avrebbe tra i 25 e i 30.

Redazione