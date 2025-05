Rozzano. Ritrovato dopo un anno il camper rubato a una coppia francese: lieto fine grazie alla polizia locale

Una storia di speranza e giustizia. Un camper straniero, rubato un anno fa ad una coppia di cittadini residenti in Francia, è stato recuperato da una pattuglia della polizia locale. Il mezzo era stato intercettato nei pressi di un’area commerciale durante un servizio di controllo. A bordo due uomini ricercati per furto e poi denunciati per ricettazione. Il camper è stato restituito ai legittimi proprietari.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 16 maggio 2025 – Avevano perso ogni speranza di ritrovare il proprio camper rubato in una località del Sud della Francia nel marzo 2024, e invece, la storia si è conclusa nel modo più inaspettato e commovente. Una coppia di cittadini francesi ha potuto riavere il proprio camper grazie all’intuito e alla prontezza di intervento della polizia locale di Rozzano.

Il mezzo, di targa straniera, era stato intercettato la scorsa settimana nei pressi di un’area commerciale durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Gli agenti, insospettiti dalla presenza del veicolo, avevano fermato il camper e sottoposto a controllo i due occupanti, due uomini di origine nomade, risultati già ricercati a livello internazionale per reati legati al furto.

Gli agenti hanno effettuato quindi una verifica più approfondita sul mezzo e sul numero di telaio da cui è emerso che quel camper era stato rubato più di un anno fa in Francia. Immediatamente, la polizia locale ha avviato le procedure di contatto con le autorità francesi competenti che hanno permesso di risalire ai legittimi proprietari.

La coppia, incredula ed emozionata, è quindi giunta in Italia nei giorni scorsi per recuperare il proprio mezzo e ringraziare gli agenti della polizia locale per la professionalità e l’umanità dimostrate. Il camper per loro era un oggetto dal grande valore affettivo che rappresentava ricordi, viaggi e pezzi di vita.

I due uomini trovati a bordo del mezzo sono stati denunciati per ricettazione mentre le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri casi simili. Questo episodio conferma ancora una volta l’importanza del presidio del territorio e della cooperazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine.

Redazione