STATI UNITI. LOMBARDIA. ASSESSORE TIRONI ALL’UNIVERSITA’ DI BERKELEY (CALIFORNIA): QUI INTELLIGENZA ARTIFICIALE STA RIVOLUZIONANDO MERCATO DEL LAVORO

(mi-lorenteggio.com) Berkeley/California, 16 maggio 2025 – L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini del lavoro e Regione Lombardia si posiziona all’avanguardia nella gestione di questo cambiamento.

Ne ha avuto conferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi alla guida di una delegazione in visita istituzionale in California. Dopo gli incontri in Silicon Valley con alti esponenti di Google, HP e Microsoft, la tappa successiva è stata l’università di Berkeley, uno dei centri mondiali della ricerca tecnologica, conosciuta anche come UC Berkeley.

E’ la più antica e la principale tra le dieci sedi del sistema dell’Università della California, fondata nel 1868 nella zona collinare di Berkeley, di fronte alla baia di San Francisco.

L’assessore Tironi ha incontrato il prof. Alberto Sangiovanni Vincentelli, figura di riferimento internazionale nei sistemi embedded e nella ricerca applicata, pioniere dell’ingegneria elettronica e advisor del Berkeley SkyDeck Europe. Questo progetto, che ha sede a Mind (Milan Innovation District) unica sede fuori dagli Stati Uniti per l’UC Berkeley, è promosso e sostenuto da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo: avviato nel 2022 dall’acceleratore dell’Università di Berkeley, ha accompagnato la crescita di startup selezionate nel triennio di attività 2022-2024, garantendo anche il collegamento con operatori finanziari qualificati, in grado di supportare lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali attraverso investimenti in equity.

Nello stesso ateneo la delegazione lombarda si è confrontata anche con Alessandra Lanzara, docente di fisica e scienziata di punta nel campo dei materiali innovativi.

“Un momento di lavoro molto utile – ha commentato Tironi – perché ci ha permesso di approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dell’education, tra sfide, opportunità e impatti sulla formazione dei giovani”. “Abbiamo messo a confronto i nostri differenti sistemi di educazione – ha continuato – ed abbiamo condiviso un programma dedicato ai nostri studenti. La lombardia vuole essere pronta ad una vera rivoluzione che è in atto”.

“Investire nella conoscenza – ha proseguito – significa investire nel futuro. Il dialogo con i più grandi player statunitensi dell’Intelligenza Artificiale e le relazioni che abbiamo stabilito rafforzano la visione di Regione Lombardia: costruire ponti tra ricerca, innovazione e politiche pubbliche per preparare le nuove generazioni alle trasformazioni del mondo del lavoro”.

In effetti, la missione californiana ha fatto emergere un dato chiaro: l’IA è già realtà nei processi aziendali, nella logistica, nella sanità e nella manifattura, ma la sua diffusione è verticale su alcuni lavori.

“E’ necessario quindi – ha chiarito Tironi – un nuovo approccio per rivedere anche le politiche attive del lavoro: la parola d’ordine è ‘riconversione’, aggiornamento continuo delle competenze e orientamento strategico delle filiere formative: per questo ho fortemente voluto anche la presenza delle Fondazioni ITS più importanti d’Italia, perché anche l’istruzione deve aggiornarsi più rapidamente possibile, il rischio è di restare indietro”.

“Il nostro obiettivo – ha concluso Tironi – è duplice: prevenire l’obsolescenza professionale e guidare la crescita occupazionale nei nuovi settori ad alto contenuto tecnologico. Per farlo dobbiamo acquisire informazioni utili da chi già sta vivendo questa trasformazione ed essere pronti a mettersi in gioco anche rivalutando nuove posizioni. La Lombardia vuole essere un laboratorio europeo di intelligenza artificiale ‘al servizio dei lavoratori’.”

“Sono convinta – ha chiosato l’assessore Tironi al termine della missione istituzionale a New York e in Silicon Valley – che siamo di fronte non solo a strumenti tecnologici innovativi ma ad una vera rivoluzione: la transizione non è una minaccia, ma una straordinaria occasione di crescita, se affrontata con visione, investimenti e responsabilità pubblica”.

Agli incontri istituzionali hanno partecipato le migliori fondazioni ITS d’Italia:

Roberto Sella, Direttore generale ITS Rizzoli e Coordinatore Rete ITS Lombardia

Maria Rosaria Ramponi, Direttrice ITS Incom (Busto Arsizio/VA)

Marta Testa, Responsabile Amministrativa ITS Incom

Alessandro Mele, Segretario Generale IATH (Cernobbio/CO)

Anita Longo, Direttrice IATH

Paolo Rizzetti, Direttore ITS Machina Lonati (Brescia)

Silvia Rosangela Speroni, Coordinatrice corsi ITS

Luca Massone, Presidente Fondazione ITS AMMI (Academy of Management for Made in Italy)

Pierpaolo Massone, Progettista Fondazione AMMI

Alessandro Castagnoli, Direttore ITS LGA (Leading Generation Academy) .

A questo link alcuni scatti fotografici relativi agli incontri dell’assessore Tironi all’università di Berkeley con il professor Alberto Sangiovanni Vincentelli e con la professoressa Alessandra Lanzara.