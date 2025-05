Da un’idea di Michele Masneri e Andy Bianchedi

5 incontri dal 20 maggio all’8 luglio 2025



(mi-lorenteggio.com) Triennale Milano presenta il ciclo di incontri Ispirazioni e generazioni, nato da un’idea di Michele Masneri, giornalista e scrittore, e Andy Bianchedi, imprenditore e filantropo. Cinque conversazioni moderate da Masneri, in programma dal 20 maggio all’8 luglio 2025,esplorano il rapporto tra ispirazione e trasmissione intergenerazionale, raccontando come il talento, la passione e il senso del dovere si tramandano (o si trasformano) nel tempo.

Attraverso il dialogo tra figure che si sono affermate in questi anni e coloro che ne hanno influenzato il percorso, viene analizzato il tema dell’eredità culturale, artistica, imprenditoriale e sociale, che può discendere dalla famiglia come da persone esterne. La serie di incontri riunisce esperienze e percorsi unici: storie di famiglie eccellenti e di successo, di figure femminili forti e coraggiose, capaci di ispirare talenti e visioni, ma anche percorsi autonomi, scelte ribelli e nuove direzioni che si distaccano dalle tradizioni familiari.

Il primo appuntamento, martedì 20 maggio alle ore 18.30, vede protagonisti Andy Bianchedi e Angelica Visconti Ferragamo, vice chairman di Ferragamo, in dialogo con Michele Masneri. Un confronto che a partire dal racconto personale dei due relatori farà emergere la centralità delle figure materne nelle famiglie eccellenti italiane.

Ingresso libero con registrazione su triennale.org



Andy Bianchedi è un imprenditore e filantropo italiano. Dal 2017 gestisce il suo “Family Office”, impegnato in attività immobiliari, investimenti finanziari e nella gestione delle società partecipate in diversi settori merceologici. Quale filantropo, sostiene da anni la Comunità di San Patrignano, Vidas, Marevivo, Dynamo Camp e l’Ospedale De Marchi considerando questa attività un fil rouge che lega con fierezza il suo essere con coloro che, meno fortunati, hanno bisogno di aiuto. Appassionato conoscitore e collezionista di arte, è dal 2020 il promotore del progetto Palazzo Strozzi Future Art con la Fondazione Hillary Merkus Recordati (in memoria di sua madre) che sostiene iniziative di artisti contemporanei italiani e internazionali a vantaggio della creatività, dell’inclusione sociale e del talento. Ha ricevuto le Chiavi della Città di Firenze dal Sindaco Dario Nardella. Viaggiatore e velista, è nel Board dello Yacht Club Italiano, della Fondazione Strozzi e di Dynamo Camp, oltre ad aver ideato e supportato il progetto “Navigare il Futuro” con l’Università di Firenze e prossimamente con tutti gli atenei della Toscana.

Angelica Visconti Ferragamo nasce a Milano. Laureata nel 1997 in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano ha poi seguito un Executive Program alla Kellogg University in International Strategy and Marketing. Dopo esperienze di lavoro nell’agenzia di Rating Duff and Phelps, in Nestlé Italia e Image Building entra per un training program da Salvatore Ferragamo nel 2001. Ha poi lavorato come marketing Director nella Ferragamo USA e poi come assistente all’amministratore delegato della Region Greater China a Shanghai. Rientrata in Europa si occupa della Region South Europe e poi del Global Wholesale e Travel Retail. Dal 2018 è nel CDA di Salvatore Ferragamo e nel 2021 è stata nominata vice chairman del gruppo. Attualmente segue i rapporti con le controllate estere e l’heritage aziendale.

Programma

Martedì 20 maggio 2025, ore 18.30

Matriarcato e patriarcato: la centralità delle figure materne nelle famiglie e nel business

Andy Bianchedi,imprenditore e filantropo,e Angelica Visconti Ferragamo, vice chairman di Ferragamo



Martedì 10 giugno 2025, ore 18.30

Innovatori o pecore nere? Come trovare la propria strada in una famiglia di successo

Matteo Marzotto, imprenditore, e Gianluca Vacchi, imprenditore



Martedì 24 giugno 2025, ore 18.30

Dal compasso alla macchina da scrivere: la relazione tra famiglie di architetti e figli che scrivono

Nathania Zevi, giornalista, ed Elisa Fuksas, scrittrice e regista



Martedì 1 luglio 2025, ore 18.30

Milano chiama Italia. Il talento del pop tra intrattenimento e arte

Linus,conduttore radiofonico, e Francesco Vezzoli, artista



Martedì 8 luglio 2025, ore 18.30

Hollywood sul Tevere: le dinastie che hanno reso grande il cinema italiano

Enrico Vanzina, sceneggiatore e scrittore, e Federica De Paolis, scrittrice

(in foto: Michele Masneri, Andy Bianchedi e Angelica Ferragamo)

Redione