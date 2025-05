“Accessibilità ai mezzi del trasporto pubblico: Fratelli d’Italia Milano in piazza e richiesta di consiglio straordinario”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 Maggio 2025 – “Milano città per tutti: ascensori e scale mobili guaste, metro e mezzi di superficie inaccessibili per chi ha problemi motori temporanei o permanenti.

Nonostante il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche cittadino, che viene sempre più spesso disatteso, il Comune di Milano non riesce a garantire l’equo accesso ai mezzi del trasporto pubblico di linea, abbandonando fragili e disabili.

Fratelli d’Italia Milano, ha manifestato davanti a Palazzo Marino, proprio per richiedere che il Sindaco e l’assessorato competente si prendano a cuore questa situazione ormai inaccettabile e informino i cittadini sui motivi che abbiano condotto alla mancanza di manutenzione e/o all’inefficace riparazione dei facilitatori per la mobilità di disabili o per gli spostamenti di coloro che hanno il diritto di muoversi liberamente, garantendo la piena accessibilità al trasporto di linea.

Oltre al sit-in odierno, Fratelli d’Italia Milano in collaborazione con il Dipartimento Trasporti, che ho l’onore di coordinare, procederà, nelle prossime settimane, con volantinaggi presso le stazioni della metro dove sono stati rilevati numerosi problemi e convocherà l’Assessore alla Mobilità del Comune di Milano congiuntamente ad un responsabile ATM, che dovranno finalmente rispondere nel merito, davanti ai cittadini.”

Redazione