GIOVANE E IL SUO CANE ACCOLTELLATI A MILANO. IL CANE E’ MORTO PER LE FERITE SUBITE. GLI ANIMALISTI PRESENTANO DENUNCIA

(m-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2025 – Un giovane ed un rottweiler sono stati aggrediti ieri in via Vittorio Veneto a Milano e poi scaricati all’ospedale Fatebenefratelli s poche decine di metri dalla zona della movida milanese di Corso Como. Il ragazzo che da una prima descrizione pare essere minorenne attorno ai 15 anni ed il suo cane sono stati accoltellati da un ventisettenne cubano Il ragazzo ha una ferita molto grave al costato in quanto la lama penetrando nel suo corpo ha raggiunto un polmone ma per fortuna i medici sono riusciti a stabilizzarlo e a 24 ore di distanza le sue condizioni permangono critiche ma non in pericolo di vita. Diversa la situazione per il cane Fiamma anch’essa raggiunta dai fendenti inferti dal cubano e che purtroppo a causa delle coltellate subite è deceduta. Resta tutt’ora un mistero il ritrovamento di un auto insanguinata con a bordo un tirapugni ed un manganello telescopico. Dopo i primi momenti di incertezza sulla ricostruzione della dinamica dei fatti i carabinieri hanno fermato il 27enne cubano a Peschiera Borromeo, ora le indagini stanno proseguendo mentre sulla morte del cane gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA hanno deciso di sporgere denuncia contro l’autore del canicidio per il reato di uccisione di animale ai sensi dell’articoo 544 del codice penale.

Redazione