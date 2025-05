Giro d’Italia, 85 km attraverso la provincia di Lecco

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 17 maggio 2025 – Si è tenuta in prefettura a Lecco una riunione nel corso della quale sono state esaminate le misure da attuare in vista della 18ª tappa del Giro d’Italia in programma il 29 maggio.

Nel corso dell’incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, sono stati analizzati tutti gli aspetti per garantire la sicurezza del pubblico e dei ciclisti in occasione del passaggio della corsa, che interesserà il territorio provinciale per un tratto di 85 chilometri, da Colico alla Valsassina, fino all’ Alta Valsassina.

Tra gli interventi che saranno messi in campo vi è la sospensione della circolazione stradale a partire da due ore e mezza prima del transito dei corridori. Inoltre sono state condivise le parti del tracciato che saranno presidiati dalle Forze dell’ordine e i punti sensibili della SS36 alla cui gestione collaborerà anche personale di Anas.

L’Amministrazione comunale di Lecco sta inoltre valutando di disporre l’uscita anticipata degli alunni alle ore 12:00 per evitare una possibile interferenza tra gli orari della gara e il termine delle lezioni.

«Il Giro d’Italia è una vetrina straordinaria, capace di portare nelle case degli italiani, e ben oltre i confini nazionali, l’immagine del nostro territorio» ha evidenziato il Prefetto Pomponio, sottolineando come non si tratti solo di «una competizione sportiva, ma di un’opportunità collettiva: attraversa i Comuni, coinvolge le famiglie, richiama attenzione, genera orgoglio. Sta a noi farci trovare pronti»

All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, della provincia, dei comuni interessati, di ANAS, AREU, dei Vigili del fuoco, delle Polizie comunali e dei referenti tecnici

Ulteriori dettagli operativi saranno definiti in un tavolo tecnico convocato presso la questura.

Redazione