Intervento di soccorso per climber colpito da una scarica di sassi alla base della parete (Cima alle Coste, Dro)

(mi-lorenteggio.com) Trento, 17 maggio 2025 – Una guida alpina tedesca, classe 1969, è stata colpita alla testa da una scarica di sassi nella prima mattinata odierna. L’uomo si trovava all’attacco della via Dinosauri – sotto la parete di Cima alle Coste, Dro (TN) – ed era impegnato, insieme al proprio compagno di cordata, nella preparazione del materiale per la salita. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 9.30 da parte di un’altra cordata, che stava giungendo alla base della parete proprio in quel momento e che ha dunque assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, uno della Stazione di Riva del Garda e un altro appartenente alla Stazione di Ledro, si mettevano a disposizione in piazzola. L’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono stati verricellati sul posto, seguiti in seconda rotazione dai due soccorritori, a supporto delle operazioni. L’uomo, incosciente per via di un importante trauma cranico, è stato intubato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Redazione