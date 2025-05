Intronizzazione di Papa Leone XIV: Protezione civile a Roma per l’assistenza ai fedeli

A disposizione otto volontari della Città metropolitana di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2025 – Anche la Protezione civile della Città metropolitana di Milano a Roma per assistere i fedeli in occasione dell’Intronizzazione del Santo Padre di domenica 18 maggio.

Già da ieri, venerdì 16 maggio, i volontari e le volontarie di tutta la Regione Lombardia, e quindi anche quelli dell’area metropolitana, sono nella capitale per assicurare che la macchina organizzativa funzioni al meglio. Nello specifico, sono otto i volontari della Città Metropolitana di Milano, facenti capo agli ETS AV PC Casarile, AV PC Melegnano, GC Buccinasco, GC Cernusco sul Naviglio e GC Corsico.

Volontari e volontarie dovranno fornire, sino a lunedì 19 maggio, la necessaria assistenza e le dovute informazioni ai pellegrini nel percorso di avvicinamento alla Santa Sede, in particolare nell’area circostante San Pietro e comunque dove necessario, considerando che in città sono attesi migliaia di fedeli e centinaia di pullman e mezzi. La Protezione civile si coordinerà inoltre con le forze dell’ordine e di soccorso presenti in tutta la capitale.

Nella Giornata di oggi, sabato 17 maggio, è stata richiesta assistenza al Circo Massimo per il Giubileo delle Confraternite, mentre domani, giorno dell’intronizzazione del nuovo Pontefice, presenti in San Pietro fin dall’alba.

“Ancora una volta e sempre con grande passione e disponibilità la nostra Protezione civile ha detto sì ad una chiamata fuori Regione – afferma la Consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli – In questo caso, così come per le esequie di Papa Francesco, si tratta di un’occasione speciale e di festa, non senza criticità, vista la larga partecipazione prevista. Un grazie a volontari e volontarie per l’impegno silenzioso, ma costante e importante al servizio della comunità locali e non solo”.

