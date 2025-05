Milano, la Polizia di Stato commemora il Commissario Calabresi e le vittime della strage di via Fatebenefratelli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2025 – In occasione del 53° anniversario della scomparsa del Commissario Capo Luigi Calabresi e in ricordo delle vittime della strage avvenuta il 17 maggio 1973 in via Fatebenefratelli 11, si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa presso la Questura di Milano.

Il Questore di Milano Bruno Megale ha commemorato i Caduti della Polizia di Stato sulla cui lapide in onore è stata deposta una corona dell’ANPI e, poi, un mazzo di fiori al busto del Commissario Calabresi. Successivamente, in via Cherubini, il Questore insieme alla vedova Gemma Capra hanno posato un mazzo di fiori al cippo commemorativo.

Alle ore 10.00, presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, alla presenza delle autorità cittadine è stata celebrata una santa messa presieduta dal Cappellano della Polizia di Stato don Gianluca Bernardini, in suffragio del Commissario Calabresi e delle vittime della strage.

La cerimonia è proseguita con la deposizione delle corone da parte del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, della Città Metropolitana di Milano e dell’ANPI e, anche con la corona delle oo.ss. CGIL/CISL/UIL, a ricordo delle vittime della strage del 1973, presso la lapide esterna alla Questura.

