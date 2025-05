Montello Comuni in piazza contro l’inceneritore, Paola Pollini (M5S): «La Lombardia non ha bisogno di nuovi inceneritori»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2025 – I gruppi territoriali del Movimento Cinque Stelle, insieme alla Consigliera regionale Paola Pollini e al coordinatore regionale Dario Violi, hanno partecipato alla grande manifestazione, organizzata in seguito dell’appello di 42 Sindaci, contro il progetto di un nuovo inceneritore a Montello.

Paola Pollini (Consigliera regionale M5s Lombardia): «Il gruppo M5s Lombardia ha già presentato due interrogazioni in Consiglio regionale, per evidenziare le criticità del progetto. Conosciamo bene gli impatti negativi su ambiente e salute derivanti dai processi di incenerimento. La partecipazione dei cittadini è fondamentale. Fermare questo progetto significa rispettare la legge. Infatti, secondo la normativa vigente, i territori che possiedono produzioni di eccellenza (DOC e DOCG) non possono né ospitare né essere prossimi a impianti di incenerimento. Ebbene, l’intero territorio del Comune di Montello è classificato nei documenti urbanistici come a vocazione di eccellenza DOC e DOCG. Tale situazione a nostro avviso costituisce un criterio ostativo insormontabile, all’intero progetto. Da anni ripetiamo che la Lombardia non ha bisogno di nuovi inceneritori, in quanto quelli già esistenti non solo soddisfano ampiamente il fabbisogno regionale, ma sono addirittura sovradimensionati tanto che importano tonnellate e tonnellate di rifiuti da diverse altre Regioni. Come riconosciuto dalla stessa Regione all’interno del documento: “Piano regionale gestione rifiuti”.

Il commento del coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, il bergamasco Dario Violi (M5S): «Per anni siamo stati trattati come dei visionari, quando parlavamo di una gestione del rifiuto che non prevedesse l’incenerimento. La Lombardia non ha bisogno di nuovi impianti. Siamo contenti di poter scendere in piazza contro questo progetto, al fianco di Sindaci e cittadini, che oggi condividono le nostre posizioni. La grande partecipazione di oggi conferma che i territori non vogliono questo progetto, le istituzioni hanno ora il dovere di ascoltare i cittadini e trarre le adeguate conclusioni»

