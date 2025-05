PIANO QUARTIERI. LA NUOVA PIAZZA CASTELLO COMPIE UN ANNO

Nell’ambito del Forum Partecipazione, la cittadinanza incontra i progettisti alla scoperta del nuovo spazio sempre più pedonale e verde

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 maggio 2025 – Un anno fa, la nuova piazza Castello è stata restituita alla cittadinanza, e oggi per celebrare il primo anniversario del suo restyling il Comune di Milano invita cittadine e cittadini a conoscere il progetto architettonico che l’ha trasformata, attraverso una serie di tour guidati, nell’ambito della tre giorni del Forum Partecipazione.

Gli itinerari sono accompagnati dal racconto dei segreti e delle curiosità legate alla riqualificazione della piazza, da parte degli architetti progettisti vincitori del concorso internazionale promosso dal Comune di Milano.

Con 167 nuovi alberi ad alto e medio fusto, la messa a dimora di oltre 14mila arbusti e la creazione di oltre 9mila metri quadri di nuovi prati, cambia il volto di un luogo iconico e molto amato di Milano. In linea con gli interventi messi in campo dall’Amministrazione per restituire spazio pubblico alle persone, questa piazza conferma l’identità di luogo pedonale e verde, dedicato all’aggregazione sociale in continuità con Parco Sempione.

La trasformazione di piazza Castello e via Beltrami costituisce la prima fase esecutiva del progetto vincitore del Concorso Internazionale per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ambito di piazza Castello-Foro Buonaparte indetto dal Comune di Milano nel 2017 attraverso la piattaforma ConcorriMi e vinto dal gruppo composto dagli architetti Emanuele Genuizzi, Vincenzo Strambio De Castillia, Giovanni Banal ed Enrico Ragazzo.

Dopo un attento lavoro di traduzione del progetto di concorso in progetto esecutivo, sviluppato in costante dialogo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Milano, l’intervento è stato realizzato per fasi, che hanno ridotto l’impatto sulla vivibilità dell’area.

Nato con l’obiettivo di riqualificare il segmento più significativo dell’asse monumentale e paesaggistico che si estende da piazza Cordusio fino al Castello Sforzesco e da qui prosegue attraverso il Parco Sempione fino all’Arco della Pace e oltre, l’intervento non solo oggi ha permesso di connettere questo lembo di paesaggio urbano con la più ampia area verde del Sempione, ma ha anche valorizzato la prospettiva tra la piazza e via Dante.

L’intervento, infatti, ha prima ampliato le zone pedonali nell’emiciclo di piazza Castello, poi ha ridisegnato – grazie all’aggiunta di un terzo filare di aceri – una galleria vegetale ombreggiata e armonizzato il verde esistente.

Per quanto riguarda, invece, via Beltrami, è stata ridisegnata come piazza pedonale a raso con pavimentazione in cubetti di granito e lastre di Beola, e sedute sulle fasce laterali, e si configura oggi come l’arrivo del percorso pedonale da San Babila al Castello.

Il progetto di riqualificazione di piazza Castello è stato cofinanziato dai fondi PON Metro React-EU, attivati dalla Commissione Europea (a integrazione della dotazione finanziaria già stanziata per il ciclo 2014-2020) per sostenere la ripresa delle città a seguito della pandemia di Covid-19.