TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 20 al 25 maggio

GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

20 – 25 maggio

20 maggio

14.30 Laboratorio | Granular synthesis e Visual Music

Un incontro con il compositore e ricercatore Curtis Roads e l’artista visivo Brian O’Reilly, dedicato alla sperimentazione tra suono e immagine. Roads presenterà in anteprima il prototipo di un nuovo plugin per la sintesi granulare, sviluppato a partire dall’esperienza del software EmissionControl2 e pensato per una maggiore semplicità d’uso, il controllo via MIDI e nuove possibilità creative. O’Reilly approfondirà la sua pratica di visual music per la performance audiovisiva. Un’occasione per esplorare, in modo diretto e immersivo, il panorama in continua evoluzione del sound design e dell’espressione digitale. Il laboratorio si tiene in Voce Triennale, il nostro nuovo spazio dedicato al suono e alla musica.

18.30 Incontro | Ispirazioni e generazioni

Triennale Milano presenta il ciclo di incontri Ispirazioni e generazioni, nato da un’idea di Michele Masneri, giornalista e scrittore, e Andy Bianchedi, imprenditore e filantropo. Cinque conversazioni moderate da Masneri, in programma dal 20 maggio all’8 luglio 2025, esplorano il rapporto tra ispirazione e trasmissione intergenerazionale, raccontando come il talento, la passione e il senso del dovere si tramandano (o si trasformano) nel tempo. Questo primo appuntamento, vede protagonisti Andy Bianchedi e Angelica Visconti Ferragamo, vice chairman di Ferragamo, in dialogo con Michele Masneri. Un confronto che a partire dal racconto personale dei due relatori farà emergere la centralità delle figure materne nelle famiglie eccellenti italiane.

18.30 Presentazione volume | 5 secondi

Come un flipbook, il volume – pubblicato da Arbor Editions e curato da Lisa Andreani – è un invito a interrogarsi sulla possibilità di fermarsi, rallentare e lasciarsi andare, fino a perdere il controllo. È quanto accade in 5 secondi, l’opera che dà il titolo al libro e alla mostra presentata negli spazi della Fondazione Baruchello di Roma, dove Martinucci documenta un’azione nello spazio pubblico. Il gesto – una semplice caduta – è scomposto in centoventi fotogrammi, rivelando il potenziale trasformativo di un istante. Da un lato, il volume raccoglie una polifonia di voci – Maria Alicata, Lisa Andreani, Damiano Gullì in conversazione con l’artista, Serena Schioppa e Carla Subrizi – che riflettono sul senso di un tempo minimo, componendo un romanzo corale che apre nuove prospettive sulla ricerca. Dall’altro, presenta il progetto espositivo di Martinucci come un flipbook cinematografico e un disco che affiora tra le pagine. Intervengono: Lisa Andreani, curatrice indipendente e PhD researcher presso Università IUAV di Venezia; Andrea Martinucci, artista visivo; Edoardo Visalli, fondatore dello studio Bahut di Roma ed Editor di Arbor Editions. Modera l’incontro Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale, nonché autore di uno dei testi nel libro.

18.30 Incontro | Anatomia del suono. Pino Pinaxa Pischetola / viaggio ne “La voce del padrone” di Franco Battiato

Triennale presenta Anatomia del suono, una rassegna che mette in dialogo musicisti, produttori e cantanti caratterizzati da una forte attitudine progettuale, tracciando un ponte tra la cultura del design e quella della musica. Gli incontri sono condotti da Lorenzo Palmeri, designer e musicista, e sono un’opportunità per scoprire come metodo e intuizione, struttura e istinto, visione e libertà espressiva si intreccino nella costruzione di un’opera sonora. Nel primo appuntamento Pino “Pinaxa” Pischetola racconta l’album La voce del padrone di Franco Battiato. L’evento si tiene in Voce Triennale.

21.00 Concerto | Curtis Roads with Brian O’Reilly

Pioniere della musica elettronica, Curtis Roads si esibisce in Voce Triennale insieme a Brian O’Reilly in un live audiovisivo immersivo. Un’esperienza multisensoriale in cui microsuoni e immagini in tempo reale si fondono, esplorando i confini tra composizione, tecnologia e arte digitale.

21 maggio

10.00 Triennale Radio Show – Radio Ballads

Evento online

L’appuntamento radiofonico di Radio Raheem, radio in residenza di Triennale, diventa Triennale Radio Show – Radio Ballads per creare un ideale ponte con l’omonimo progetto espositivo parte di Inequalities e dare voce ai protagonisti e alle storie legati all’Esposizione Internazionale. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

18.30 Incontro | Orbita. La vertigine – Scoprire l’opera

Un nuovo appuntamento di Orbita, serie di eventi in collaborazione con Chora e Will che spaziano da podcast live, interviste, stand up comedy e momenti musicali. La Vertigine – Scoprire l’opera nasce come un progetto indipendente, cresciuto episodio dopo episodio, conquista il pubblico fino a entrare nella top 10 dei podcast più ascoltati in Italia ad aprile 2025. Un dietro le quinte per capire come e perché l’opera continua a toccarci da vicino. La Vertigine – Scoprire l’opera è il primo podcast di Costanza Orlando con Chora e Will. Intervengono: Costanza Orlando, Host del Podcast e Content Creator di Chora e Will; Sara Poma, Head of Editorial Content di Chora e Will.

18.30 Incontro | Officina famiglie – Identità e genere

In questo terzo appuntamento del ciclo di incontri Officina famiglie sono affrontati temi legati ai corpi, alle identità di genere e agli orientamenti sessuali, esplorando come vengono rappresentati e vissuti. In un clima informale e accogliente, due esperti del settore guidano la conversazione, offrendo spunti di riflessione e rispondendo a dubbi e domande, con l’obiettivo di creare un momento di confronto autentico e partecipato, in cui famiglie, educatori e tutti gli interessati possano trovare strumenti utili per affrontare questi argomenti con bambini e ragazzi in modo sereno, rispettoso e consapevole. Intervengono: Caterina Rapini, Associazione Scosse; Mauro Meneghelli, direttore artistico di Gender Bender Festival di Bologna. Modera: Annie Mazzola, speaker radiofonica e conduttrice.

18.30 Presentazione volume | Autoritratti

Il volume Autoritratti (Quodlibet, 2024) è un progetto di arte partecipativa che chiama in causa inconscio e letteratura. Nel 2018 Tommaso Spazzini Villa, autore del volume, ha coinvolto oltre 361 detenuti di diverse carceri italiane, affidando a ognuno di loro una pagina diversa da una copia dell’Odissea di Omero. Sul singolo foglio ogni partecipante è stato invitato a intervenire con sottolineature e commenti, evidenziando parole così da comporre frasi di senso compiuto. Il testo omerico si trasforma così in una sorta di fondale di scena, dove i veri attori in campo sono i partecipanti e lo spazio di espressione che viene messo a disposizione per tracciare il proprio “autoritratto”. Intervengono Tommaso Spazzini Villa e Silvia Romani, autrice.

21.45 Performance | Unexpected Matches. Bits & Pieces

Prosegue la rassegna curata da Alina Marazzi volta ad indagare la relazione tra immagine filmica e musica live. Il primo appuntamento negli spazi di Voce presenta la performance VJ di Rossella Catanese che manipola dal vivo frammenti della collezione Bits & Pieces dell’Eye FIlmmuseum di Amsterdam, integrati a sonorità di sintetizzatori modulari a cura di Piero Fragola.

22 maggio

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

20.00 Concerto | Polifonic – City Echoes. Flora Yin Wong live

Magma Studio presenta una rassegna articolata in tre appuntamenti dedicati alla vocalità femminile, con l’obiettivo di indagare le trasformazioni del gesto vocale nella musica contemporanea, oltre le strutture espressive tradizionali. Dal nuovo R’n’B, all’hip hop sperimentale, fino alle più radicali forme di ricerca sonora, la voce diventa protagonista assoluta: non solo mezzo narrativo, ma materia sonora attiva, oggetto e soggetto della composizione. Attraverso un programma che riunisce artiste internazionali impegnate tra elettronica, parola, canto e manipolazione acustica, la rassegna esplora le molteplici traiettorie che la vocalità contemporanea può assumere oggi.

23 maggio

18.00 Incontro | Radio Raheem from Voce

New Energy Radio, la residenza radiofonica di Somne aka Federico Maccherone su Radio Raheem, va in onda dal vivo in Voce Triennale, un’occasione per entrare nel cuore della musica elettronica contemporanea. Produttore e dj milanese con una visione sonora raffinata e profonda, Somne ha collaborato con alcune delle etichette più influenti della scena internazionale – Nonplus, Life and Death, Afterlife, Just This, fino alla storica Deutsche Grammophon. Dal 2018 guida, insieme all’artista britannico Portrait, la label Aura Dinamica, con cui ha dato vita a progetti come Risveglio di una città (2019), Ostinati Ritmici (2021) e New Energy (2025).

24 maggio

15.30 Laboratorio | abitAMI

Nel nuovo spazio Officina, dedicato alla attività per famiglie e bambini, Triennale presenta abitAMI un nuovo laboratorio per interrogarsi sul senso dell’abitare e sul rapporto tra il proprio corpo, gli altri e l’ambiente. A partire dalle suggestioni di nuovi habitat, tra reale e immaginario, sarà questa domanda a guidare il nostro progettare: “In questo nuovo ambiente, come cuciresti l’abito che accoglierà e proteggerà te e le persone con cui sei?” Accompagnati dalle composizioni sonore di Attila Faravelli, i partecipanti immagineranno una casa-abito da costruire insieme, capace di trasformarsi, di accogliere, di raccontare la storia di chi la abita e di aprirsi anche ad altri esseri viventi.

22.00 Dj Set | Lumina – Vladimir Ivkovic e Hiroko Hacci

Triennale presenta con Le Cannibale il nuovo progetto Lumina, una rassegna dedicata alle nuove frontiere dell’elettronica contemporanea. Apre il ciclo di eventi Vladimir Ivkovic, dj serbo, figura di culto della sperimentazione sonora europea e fondatore dell’etichetta Offen Music, noto per i suoi set imprevedibili, visionari ed emotivi. Insieme a lui, Hiroko Hacci, dj e artista giapponese attiva da anni in Italia, il cui approccio personale alla musica fonde elettronica rarefatta, suggestioni rituali ed estetiche orientali, dando vita a set ipnotici e intensi.

25 maggio

11.00 Concerto | Matinée – Okkyung Lee e Younes Zarhoni

Matinée è una rassegna di concerti acustici ed elettro-acustici curata da Nicola Ratti e pensata per le ore del mattino, quando la luce naturale è più intensa. Ogni appuntamento propone esperienze sonore diverse per linguaggio e riferimenti, ma unite da un elemento centrale: la qualità dell’ascolto. Un ascolto che dialoga con lo spazio, il tempo e la luce, trasformandosi in un momento di sospensione e apertura percettiva. Questo primo appuntamento prevede i live di Okkyung Lee e Younes Zarhoni.

15.30 Laboratorio | abitAMI

