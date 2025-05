A Rescaldina una grande domenica di sport con i 500 runners della StraResca – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Rescaldina, 18 maggio 2025 – Una StraResca baciata dal sole e premiata dalla passione di chi ama correre, competere, divertirsi o passeggiare per le strade della città per una domenica libera dal traffico quotidiano. È stata vincente e apprezzata la scelta diurna (fino all’anno scorso questa run si disputava sul far della sera): quasi 500 partecipanti alle tre versioni della run. Ad ognuno la sua corsa preferita: la Fast competitiva FIDAL, la 10 chilometri non competitiva e la Family run, con prova di Orienteering annessa e tante famiglie e runners con gli amici a quattro zampe del gruppo cinofili Wild dreams sotto l’arco della partenza.

Tracciato veloce, con tanti cambi di passo e di direzione, che «ha unito Rescaldina e Rescalda in una bella domenica di sport», ha dichiarato il sindaco Gilles Ielo. Soddisfatto anche l’assessore allo Sport di Rescaldina Gianluca Crugnola: «Ancora una volta la StraResca ha regalato bellissime emozioni, ma soprattutto ha unito un territorio che va ben oltre i confini di Rescaldina e portato qui tanti runners anche provenienti dalla provincia di Varese. Obiettivo raggiunto».

La prima edizione diurna della StraResca è stata vinta da Francesco Mascherpa dei Runners Legnano per gli uomini e da Valentina Bianco dell’Ostuni Runner’s per le donne.

La run firmata dall’organizzazione di Sport Più, come vuole la tradizione, ha sempre un aspetto culturale e sociale. «Sono due i progetti che abbiamo abbinato a questa edizione della StraResca – ha dichiarato Marco Milanesi, responsabile tecnico di Sport Più– il primo è Nuovi germogli che ha portato i ragazzi delle scuole media di Rescladina e Rescalda ad affrontare tematiche su natura e ambiente. Iniziativa realizzata con Fondazione Ticino Olona. Inoltre, la parte charity. Questa edizione della StraResca sostiene il Team Down, associazione che si occupa di disabilità e inclusione».

Infine, Stefano Colombo, presidente di Sport Più ha tracciato un bilancio di questa edizione e subito rilanciato il prossimo appuntamento. «Siamo alla terza tappa del circuito Running People ed è stato motivo d’orgoglio vedere il numero dei partecipanti raddoppiato rispetto all’anno scorso. Significa che siamo sulla strada giusta. Ora la pausa estiva, poi a settembre la GallaRunTen».

I risultati

Uomini – Francesco Mascherpa (Runners Legnano), Matteo Di Conza (DK Runners Milano); Luca Scapecchi (GP Marciatori Cogliate); Umberto Primi (Runners Legnano); Alessandro Diliberto (Asd Tapascione Running Team).

Donne – Valentina Bianco (Ostuni runner’s); Maria Cecilia D’Andrea (Pro Patria Arc Busto Arsizio); Erica Casetta, Luana Vicentini; Cristina Pietrocola.