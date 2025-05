ELENA PUCILLO TRUONG, AUTRICE DEL LIBRO “UN LEMBO DI SETA TRA I FIORI DI LOTO” A CESANO BOSCONE

La scrittrice ELENA PUCILLO TRUONG nel suo ultimo libro intitolato “UN LEMBO DI SETA TRA I FIORI DI LOTO” racconta storie straordinarie di coraggio e libertà vissute in Vietnam, frammenti di vita ed esperienze legate alle tradizioni di un paese in rapida evoluzione che presenta molte sinergie con la cultura italiana

di Luciana Antonia Rassati

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 maggio 2025 – Elena Pucillo Truong, napoletana d’origine, vive a Milano da quando era bambina, si avvicina alla conoscenza della cultura e delle tradizioni del Vietnam in occasione del suo viaggio di nozze con il marito Truong Van Dan, vietnamita.

Nel libro l’autrice racconta non solo la quotidianità nella società vietnamita contemporanea, ma riflette anche su come vedere la vita. I suoi racconti descrivono emozioni, gioie e dolori di ogni condizione umana e sottolinea l’importanza dei valori umani, un messaggio fondamentale per il mondo degli uomini di qualsiasi colore.

La scrittrice Elena Pucillo Truong

Il libro verrà presentato domenica 25 maggio in Sala della Trasparenza a Cesano Boscone durante il pomeriggio dedicato alla cultura, organizzato dall’ Associazione Pasubio Vive con il contributo del Comune di Cesano Boscone. La presentazione sarà curata dalla giornalista Luciana Rassati che dialogherà con l’autrice non solo sui contenuti del libro ma anche sulle analogie tra Vietnam e Italia, svelando nel corso del pomeriggio interessanti curiosità.

Non mancheranno intermezzi musicali con musica dal vivo eseguita dal Trio Thomas, Daniela e Giorgio mentre, per quanto riguarda l’Arte, i due apprezzatissimi Maestri Gabriele Poli e Walter Venanzio esporranno opere pittoriche eseguite di recente.

L’evento a INGRESSO LIBERO inizierà alle 15.00 e terminerà alle 18.000 con i ringraziamenti alle Autorità locali, i saluti e l’aperitivo offerto dal Presidente Salvatore Piazza a tutti i presenti.