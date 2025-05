EUROVISION, MEGHNAGI (COMUNITA’ EBRAICA DI MILANO): “SUCCESSO CANZONE ISRAELIANA IMPORTANTE SEGNALE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2025 – “Ancora una volta le persone si sono dimostrate più mature e indipendenti di certe élites e di chi ritiene di rappresentarle. Con la loro scelta si sono dimostrate autonome, scevre da razzismo, pregiudizi e odio antisemita. Prova ne è il massiccio voto popolare che ha premiato la cantante israeliana Yuval Raphael all’Eurovision sabato sera che si è piazzata prima nel voto popolare, grazie anche al massiccio voto proveniente dai teleutenti italiani. Uno smacco per alcuni ‘elites’ e gli odiatori seriali oltre ad essere un segnale anche per quella politica che strumentalizza antisemitismo e odio in cerca di facili consensi”. Lo ha dichiarato Walker Meghnagi, Presidente della Comunità ebraica di Milano in una nota.

