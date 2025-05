INCONTRO MELONI-MERZ, MANTOVANI (ECR/FDI): “RUOLO DELL’ITALIA FONDAMENTALE IN EUROPA E PER TUTTO L’OCCIDENTE”

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 18 maggio 2025 – “Le dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz hanno spazzato via tutte le polemiche artificiose e strumentali sul ruolo dell’Italia e del premier Giorgia Meloni”. Lo dichiara l’on. Mario Mantovani, parlamentare europeo e vicepresidente della Commissione affari giuridici.

“Il governo del nuovo cancelliere tedesco ha ribadito che l’Italia è un partner grande e importante nell’Unione europea e che, per la Germania, l’Italia resterà un partner commerciale e politico privilegiato.

In realtà, anche da questa vicenda, emerge con chiarezza che l’Italia non solo svolge un ruolo fondamentale in Europa, come mai era avvenuto in passato, ma che, grazie al rapporto privilegiato con gli Stati Uniti, può agevolare la trattativa commerciale con l’amministrazione Trump e, soprattutto, rendere possibile un riavvicinamento strategico fra le due sponde dell’atlantico e una ritrovata coesione dell’Occidente”. Conclude Mantovani.

Redazione