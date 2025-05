MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: IL PROGRAMMA DEI LAVORI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2025 – Il Consiglio comunale si riunirà domani, lunedì 19 maggio, alle ore 16.30 a Palazzo Marino.

La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi. Seguiranno il “Regolamento del Mercato carni e gastronomia all’ingrosso di Milano”, lo “Statuto di MM S.p.A.: approvazione di modifiche agli artt. 1, 4 e 18 (…)” e “l’Approvazione di modifiche al Regolamento della Commissione per il Paesaggio vigente (…)”.

Il Programma dei lavori prevede poi una serie di delibere di debiti fuori bilancio, una “Modifica del vigente Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento del Consiglio Comunale”, le mozioni e gli ordini del giorno.

Sarà possibile seguire il Consiglio in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata.

Mozioni e ordini del giorno

Mozione: Sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare “Ma quale casa?” e impegno per la diffusione tra i cittadini. ordine del giorno: Invito a Papa Leone XIV a Milano.

Ordine del giorno: Illuminazione della facciata di Palazzo Marino con la scritta “All eyes on Gaza” in solidarietà con i bambini, le bambine e tutta la popolazione civile palestinese.

Mozione: Chiusura campi nomadi irregolari.

Ordine del Giorno: Non utilizzabilità dei Crediti di Carbonio come misura compensativa negli interventi di Rigenerazione/Trasformazione Urbana.

Mozione: Intervento di urbanistica in Piazza Stuparich e Piazzale F.lli Zavattari.

Ordine del giorno: Proposta dl adesione della Città di Milano alla Rete mondiale delle Learning cities UNESCO.

Mozione: Striscione in ricordo di Mahsa Amini e delle donne iraniane uccise.

Mozione: Polizia amministrativa per il personale del trasporto pubblico milanese.

Mozione: Intitolazione di una Via o un Largo a Sergio Ramelli.

Ordine del giorno: Istituzione tavolo permanente con acquirenti immobili di edifici in costruzione sottoposti a sospensione cantieri causa indagini procura per irregolarità urbanistiche.

Ordine del giorno: Adesione del Comune di Milano al Manifesto Soroptimist: La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna, in linea con gli obiettivi 11 e 5 dell’Agenda ONU 2030.

Mozione: Rinvio al 1-10-2028 del Divieto di accesso e di circolazione nelle ZTL “AREA B” e “AREA C” dei motoveicoli e dei ciclomotori a due tempi EURO 2 e 3, a gasolio EURO 2 e 3 e a benzina a quattro tempi EURO 0, 1 e 2.

Mozione: “PNRR e Fondi europei: richiesta mappatura degli interventi previsti nei 9 Municipi della Città e predisposizione di un sistema di monitoraggio accessibile al pubblico a garanzia di trasparenza”.

Mozione: Presidio Polizia locale Piazza Archinto.

Mozione: PA/1c Vaiano Valle Nord, AS/1 Bellarmino, AS/2 Vaiano Valle sud.

Mozione: Acquisto mezzi di spazzamento per l’inquinamento.

Mozione: Intitolazione di un luogo della città ai docenti universitari che non giurarono fedeltà al fascismo.

Ordine del Giorno: Lo stato della Sicurezza della città di Milano. NUOVO TESTO

Mozione: Per il mantenimento della ricerca scientifica dell’European Brain Research Institute.

Ordine del Giorno: Cittadinanza onoraria alla studentessa iraniana Ahoo Daryaei e Condanna del regime degli ayatollah.

Mozione: Area C e parcheggi gratuiti nelle strisce gialle/blu per medici e pediatri.

Mozione: Per la valorizzazione turistico culturale dell’area antistante il Palazzo della ragione e Loggia dei mercanti.

Mozione: Green Deal e Patto di stabilità e crescita.

Mozione: Degrado e Sicurezza P.zza Durante.

Mozione: Semafori pedonali.

Mozione: Sicurezza e riposo notturno-installazione cancellata- giardini di P.zza Aspromonte. NUOVO TESTO

Ordine del Giorno: Richiesta interventi e/o provvedimenti viabilistici per la messa in sicurezza dei veicoli uscita dal parcheggio di via Salomone 28, lato parco Guido Galli.

Mozione: Istituzione di una task force per l’accessibilità e nomina di un Commissario straordinario con poteri speciali per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’inclusione delle persone con disabilità.

Mozione: Richiesta interventi urgenti sulla scuola Tiepolo di Piazza Ascoli – Certezze sui tempi e ripristino delle aule inagibili.

Mozione: Richiesta di lavori di miglioramento presso il cimitero di Lambrate.

Ordine del giorno: Scuola media Tiepolo di Piazza Ascoli n. 2.