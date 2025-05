Presentata a Cannes l’8ª edizione del Filming Italy Sardegna Festival

(mi-lorenteggio.com) Cannes, domenica 18 maggio 2025 – Presentata oggi in conferenza stampa a Cannes l’8^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà inoltre una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari.

La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival, ha dichiarato: “È con grande emozione e orgoglio che oggi, dal prestigioso palcoscenico del Festival di Cannes, vi presento in anteprima alcuni dei protagonisti della prossima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Un traguardo importante, che conferma il nostro impegno nel promuovere il cinema italiano e internazionale, sostenere i giovani talenti e creare un dialogo sempre più vivo tra cultura, industria e pubblico.

Sono particolarmente felice di annunciare che la madrina di questa edizione sarà Martina Stella, un’artista che incarna bellezza, talento e un forte legame con il nostro cinema. A presiedere la sezione dei cortometraggi sarà l’intensa e amatissima Micaela Ramazzotti, accompagnata da grandi nomi del panorama italiano e internazionale, come l’attrice e regista Heather Graham, l’icona del cinema americano Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales e Riccardi Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio.

Ma saranno tantissimi gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema, così come numerosissimi saranno i titoli, più di 50 ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta. E naturalmente, sempre a fianco delle donne, rinnoviamo la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, che presenterà al pubblico del Festival tre opere prime di registe emergenti.

Voglio ringraziare a tal proposito la Senatrice Lucia Borgonzoni, insieme alla quale promuoviamo anche quest’anno la bellissima iniziativa del Ministero della Cultura in collaborazione con Cinecittà e Anec, Cinema Revolution, che dà la possibilità anche al Filming Italy Sardegna di avere una grande programmazione di film estivi. E naturalmente un sentito grazie anche alla Governatrice della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Sardegna, Franco Cuccureddu, e a Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Forte Village.

Il Filming Italy Sardegna Festival continua a essere un ponte tra culture, generazioni e linguaggi artistici. Ogni anno lavoriamo per offrire al pubblico e agli addetti ai lavori un programma ricco di anteprime, incontri, masterclass e momenti di riflessione sul presente e il futuro del cinema. Vi aspettiamo in Sardegna per vivere insieme un’altra straordinaria edizione all’insegna dell’arte, dell’inclusione e della passione per il grande schermo”.

“Siamo entusiasti di accogliere nuovamente al Forte Village l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival”, afferma Lorenzo Giannuzzi, General Manager e CEO Forte Village Resort. “Nato come una straordinaria cornice di confronto, ispirazione e condivisione nel settore cinematografico e televisivo, sulle cui potenzialità abbiamo creduto sin dagli albori, il Festival è da diversi anni considerato un punto di riferimento internazionale nel panorama dell’audiovisivo. Questo evento ha tuttavia, per noi, un grande valore aggiunto: rappresenta un’occasione unica per raccontare e valorizzare la Sardegna, portando questa meravigliosa isola sotto i riflettori internazionali, non solo per la sua bellezza rara, ma anche per l’identità e l’ospitalità che la contraddistinguono. Anche questa edizione, resa possibile grazie all’impegno di Tiziana Rocca, General Director del Festival, e al prezioso patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, si preannuncia ricchissima di anteprime assolute, incontri, masterclass e attività dedicate ai giovani studenti. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti gli ospiti e offrire, come sempre, quell’esperienza straordinaria che ci rende unici al mondo”.

La madrina di questa nuova edizione del Festival sarà Martina Stella, talentuosa interprete che dopo il suo debutto con Gabriele Muccino si è affermata al cinema, in televisione e a teatro come una delle attrici più amate del panorama italiano.

Micaela Ramazzotti presiederà la giuria d’eccezione del concorso dedicato ai cortometraggi cinematografici, composta da: Heather Graham, Alec Baldwin, Rocío Muñoz Morales, Riccardo Milani, Aurora Giovinazzo e Giacomo Giorgio, oltre al professore Massimo Arcangeli, Andrea Minuz e Tiziana Rocca.

Il Filming Italy Sardegna – In Corto, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e con il professore Massimo Arcangeli, si conferma un appuntamento molto atteso, in quanto offre ai giovani studenti la possibilità di cimentarsi con il mondo del cinema e di promuovere grazie al Festival i propri lavori in Italia ma anche negli Stati Uniti. I corti vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.

Tra gli attesi ospiti del Festival: Simon Baker, attore dal fascino innato e dal talento inconfondibile, protagonista delle serie televisive The Mentalist e The Guardian e di film cult come Il diavolo veste Prada, che riceverà il Filming Italy Excellence Award; e un fuoriclasse del cinema, dal carisma travolgente e interpretazioni indimenticabili, come quella in Jerry Maguire per cui ha vinto il Premio Oscar per il miglior attore non protagonista, Cuba Gooding Jr., che riceverà il Filming Italy Creativity Award.

Ospite attesa anche l’attrice francese Anouchka Delon, a cui verrà consegnato un premio in ricordo del padre Alain. Per omaggiare la leggenda del cinema francese, il Festival proietterà La prima notte di quiete del 1972 diretto da Valerio Zurlini.

Ancora in via di definizione il ricercato parterre di ospiti che arriverà in Sardegna da tutto il mondo e il ricco programma che – anche a sostegno dell’apertura estiva delle sale e dell’iniziativa Cinema Revolution – vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi.

Il film di apertura del festival sarà Poveri Noi, diretto da Fabrizio Maria Cortese con protagonisti Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada e Maria Grazia Cucinotta e sarà distribuito da Adler Entertainment. Questa commedia, prodotta da Orange Pictures con Rai Cinema, mette in luce temi come l’amicizia e la gratitudine, dando vita ad un crescendo di situazioni davvero imprevedibili, che hanno l’obiettivo di divertire ma al tempo stesso di far riflettere sul significato dei valori realmente importanti nella vita di tutti.

Tra i film in anteprima assoluta: l’horror di Steven Soderbergh, Presence, con Lucy Liu e Chris Sullivan; la spy story presentata in concorso a Berlino e acclamata dalla critica, Reflection in a Dead Diamond di Hélène Cattet e Bruno Forzani interpretata da Fabio Testi; e il film statunitense sulle arti marziali Karate Kid: Legends, diretto da Jonathan Entwistle.

In programma anche un panel istituzionale, in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, che vedrà coinvolti i maggiori esponenti del settore culturale e cinematografico nazionale e una masterclass speciale, in collaborazione con il Nuovo IMAIE, in cui alcuni giovani attori appartenenti alla collecting avranno modo di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, ritorna lo storico premio ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Verrà altresì assegnato il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del Festival.

Anche in questa edizione, un cortometraggio dedicato all’ambiente verrà premiato da Enel, azienda leader a livello globale nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Confermata la vicinanza alle donne, si rinnova la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, associazione no-profit nata negli anni ‘70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018, dove è diventata un punto di riferimento nel settore audiovisivo e media. In questa occasione, Women in Film, Television & Media Italia presenterà al pubblico del Festival alcuni cortometraggi.

Intesa Sanpaolo sostiene il Filming Italy Sardegna Festival sin dai primi anni e attraverso il Desk Media e Cultura si impegna a favorire il consolidamento di una solida industria audiovisiva italiana accompagnando il settore verso uno sviluppo internazionale, comunicando e valorizzando i progetti in ambito cinematografico e sostenendo la crescita economica delle filiere dirette ed indirette connesse all’intero settore audiovisivo.

Anche quest’anno, il maestro orafo Gerardo Sacco, con l’estro e lo stile unico che lo contraddistinguono, realizzerà in esclusiva i premi per il Festival.

Filming Italy Sardegna Festival si avvale anche quest’anno della partnership con Italy for Movies (www.italyformovies.it), il portale delle location e degli incentivi alla produzione realizzato da Cinecittà in collaborazione con Italian Film Commissions e coordinato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del MiC. Il portale, disponibile anche in versione app scaricabile sugli store digitali, fornisce tutte le informazioni utili su location e incentivi disponibili per chi vuole girare in Italia il proprio film, oltre a notizie di settore e tantissime curiosità e suggerimenti di viaggio per gli appassionati che vogliono visitare i luoghi dei film.

Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy Sardegna Festival rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe.

Tanti i personaggi presenti in Sardegna durante le sette edizioni precedenti: Harvey Keitel, Elena Sofia Ricci, Elizabeth Olsen, Heather Graham, Valeria Golino, Vanessa Hudgens, Claudia Gerini, Marta Nieto, Martina García, Rachel Brosnahan, Darko Perić, Valeria Mazza, Claudio Bisio, Sabrina Impacciatore, Gianmarco Tognazzi, Can Yaman, Donatella Finocchiaro, Julie Taymor, Josh Hartnett, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Winston Duke, Édgar Ramírez, Anne Parillaud, Kabir Bedi, Maxi Iglesias, James Franco, Cuba Gooding Jr., Regina King, Justin Hartley, Annabelle Belmondo, Brie Larson, Colman Domingo, Bo Derek, Rosario Dawson, Matt Bomer, Patricia Arquette, Harvey Keitel, Katie Holmes, Ioan Gruffudd, Dolph Lundgren, John David Washington, Alexandra Daddario, Gemma Arterton, Carla Gugino, Iain Glen, Joe Cortese, Massimo Ghini, Teresa Saponangelo, Euridice Axen, Marcello Fonte, Giuseppe Zeno, Jasmine Trinca, Filippo Nigro, Massimiliano Bruno, Antonia Liskova, Sarah Felberbaum, Carlotta Natoli, Giulio Scarpati, Nina Zilli, Adriano Panatta, Giuseppe Maggio, Tosca, Roberta Giarrusso, Lina Sastri, Remo Girone, Giulia Bevilacqua, Daniele Pecci, Margareth Madè, Susy Laude, Dino Abbrescia, Adolfo Margiotta, Elisa Amoruso, Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Matt Dillon, Isabelle Huppert, Carol Alt, Ilenia Pastorelli, Toby Jones, Eva Longoria, Joaquim de Almeida, Michele Placido, Catrinel Marlon, Cristina Comencini, Joanne Froggatt, Paolo Genovese, Sylvia Hoeks, Paola Minaccioni, Maria Sole Tognazzi, Marta Milans, Violante Placido, Ficarra e Picone, Gabriele Muccino, Marisa Tomei, Arisa, Giorgio Pasotti, Nat Wolff, Darren Criss, Lola Ponce, Melissa George, Jesse Williams, Stefania Spampinato, Martina Colombari, Erin Richards, Patricia Arquette, William Baldwin, Enrico Brignano, Isabella Ferrari, Christopher Walken, Dennis Quaid, Daniela Melchior, Alessandro Nivola, Emile Hirsch, Emmanuelle Béart, Clotilde Courau, Dominc West, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Charlie Murphy, Jean-Paul Salomé, Nasim Eshqi, Matteo Garrone, Francesca Chillemi, Fausto Brizzi, Gabriele Lavia, Lodo Guenzi, Volfango De Biasi, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Marco Bocci, Pietro Sermonti, Martina Stella, Ambra Angiolini, Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Neri Marcorè, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Giampaolo Morelli, Pio & Amedeo, Ludovica Martino, Lillo, Diana Del Bufalo, Giacomo Giorgio, Fabio Troiano, Margherita Mazzucco, Francesco Centorame, Ema Stokholma, Edoardo Pesce, Aurora Giovinazzo, Giulio Beranek, Dolcenera, Bianca Atzei, solo per citarne alcuni.

Tra le scuole e le accademie che aderiscono al Filming Italy Sardegna Festival 2025: Accademia di Cinema e Televisione Griffith; Accademia Internazionale Teatro; Accademia Nazionale di Cinema (Bologna); Cesena Film Academy – Libera Film Academy; ICA – International Cinema Academy (Milano); Laboratorio Artistico di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno; LUISS Guido Carli; RUFA – Rome University of Fine Arts; Scuola di Cinema di Napoli; Scuola di Cinema Immagina (Firenze); Scuola Mohole (Milano); Side Accademy; Teatro Azione; Università degli Studi di Cagliari; Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Accademia STAP Brancaccio.