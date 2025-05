RED BULL FRISTA – HYDRA è il vincitore della finale del contest di freestyle di ieri sera in Barona a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 maggio 2025 – Ieri sera, sabato 17 maggio, Milano ha accolto l’evento freestyle dell’anno, che ha registrato il tutto esaurito: nel quartiere Barona è andata in scena la finale nazionale di RED BULL FRISTA, format targato Red Bull che – tra rime taglienti, beat infuocati e pura improvvisazione – ha dato un nuovo palcoscenico al freestyle in Italia.

Dopo il qualifier dello scorso 29 marzo, che ha completato la rosa dei 16 finalisti, l’appuntamento di sabato 17 maggio ha eletto il miglior freestyler nazionale: si tratta di HYDRA, freestyler comasco classe 1998. Una giuria d’eccezione a mettere il timbro di garanzia alla scelta del vincitore, composta da tre fuoriclasse della scena: NITRO, NERONE e DANNO. Host della serata è stato un vero e proprio simbolo del freestyle in Italia: ENSI. A lui si è aggiunto come co-host un altro caposaldo della scena, ARES ADAMI.

I 16 freestyler finalisti si sono sfidati a colpi di barre davanti a un pubblico numeroso ed entusiasta di appassionati della disciplina, nell’arena a cielo aperto in Piazza delle Donne Partigiane. Talento e creatività per uno scontro senza esclusione di colpi: sin dal primo round la sfida è stata infuocata e il riscontro del pubblico, raccolto attorno all’arena all’aperto, eccezionale tra punchline sempre più affilate, colpi di scena, flow inarrestabili e tecnica impressionante. Sotto l’occhio attento di Nitro, Nerone e Danno e guidati dall’host Ensi e dal co-host Ares Adami, i 16 finalisti hanno dato scena a degli accesissimi duelli verbali, in un concentrato di freestyle d’eccellenza, fino al decreto del vincitore HYDRA.

È proprio lui a raccontare – appena terminata la finale nazionale di Red Bull Frista – lo stato del freestyle in Italia:

“C’è molta più gente appassionata di freestyle rispetto a una decina d’anni fa. Anche le battle sono molto più frequentate, molta gente si fa trasferte proprio per fare una battle, viaggia anche 10 ore in treno. Ed è molto più difficile adesso emergere, anche solo passare la selezione, essendoci molte persone”.

E il ruolo che un evento come quello di ieri sera targato Red Bull, in Barona a Milano, ha avuto per la scena:

“Sono sicuramente molto contento che ci sia stato un evento come Red Bull Frista, vedendo anche quello che succede nelle altre nazioni, era atteso da anni. Sono contento che finalmente ci sia stato e ovviamente sono contento di averlo vinto io! Proprio il fatto che ci fosse una cosa così grande mi ha fatto dire ‘Ok, adesso mi devo impegnare’.”.

Redazione