ROMA. INTRONIZZAZIONE: CONO DI SICUREZZA TERRA-ARIA: I DRONI DELLA POLIZIA DI STATO IN SORVOLO SILENZIOSO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 maggio 2025 – Un cono di sicurezza per aria ha avvolto l’afflusso dei fedeli dalle prime ore di questa mattina in tutta l’area del Vaticano in occasione della cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV.

A garantire la continuità sugli occhi della Questura di Roma, tra le superifici stradali e lo spazio sovrastante e su tutte le direttrici di afflusso, sono stati i droni della Polizia di Stato in volo silenzioso.

Grazie alla visuale dall’alto, assicurata in modo discreto dai dispositivi di nuova generazione in dotazione alla Questura di Roma, si registra ancora adesso un costante e graduale afflusso che sta impegnando tutto il dispostivo di sicurezza e gli spazi di agibilità urbani che gravitano intorno a Piazza San Pietro.