Antiche bilance e strumenti di misurazione, domani pomeriggio 20 maggio ingresso libero alla mostra “Il valore della misura” in Camera di commercio per la Giornata Mondiale della Metrologia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Martedì 20 maggio 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, per il 150° anniversario della Convenzione del Metro, la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi apre straordinariamente le porte della mostra “Il Valore della Misura. Un viaggio alla scoperta della metrologia”, per un evento speciale dedicato alla scienza delle misure, nell’ambito di Milano MuseoCity 2025. Ingresso libero e gratuito, dalle 17:30 alle 21:00 (ultimo ingresso alle 20:30), in via Meravigli 11, Milano – Salone della Camera di commercio.

Nella mostra si possono scoprire strumenti di misura e documenti storici, il lavoro degli ispettori metrici, dimostrazioni pratiche in tema di metalli preziosi. Bilance da vecchia posteria, stadere di precisione protette da antiche vetrine, cassette di pesi dal calibro microscopico utilizzati nell’ambito dell’oreficeria, cristalli da laboratorio, termometri e densimetri storici: sono alcuni tra gli oltre 70 oggetti e strumenti di misura, alcuni risalenti agli ultimi decenni dell’Ottocento, corredati da una scelta di scritture e documenti originali che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi presenta per la prima volta al pubblico.

Sono otto gli spazi dedicati alla mostra. Sala 1 – Introduzione alla Metrologia (con video) e laboratori per le scuole, Sala 2 – La “linea del tempo”, Sala 3 – Le misure lineari, Sala 4 – Le misure di capacità per liquidi, Sala 5 – L’Insuperabile, erogatore storico di carburante, Sala 6 – Le misure di capacità per aridi, Sala 7 – La figura dell’Ispettore metrico e le bilance, Sala 8 – La fabbricazione degli strumenti metrici e i metalli preziosi.

La mostra è aperta fino al 18 luglio. L’ingresso alla mostra è gratuito su prenotazione e sono previste visite guidate. P