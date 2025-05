AUTOMOTIVE, ASSESSORE GUIDESI: ORA LA COMMISSIONE EUROPEA CAMBI REGOLE STUPIDE E SUICIDE 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025. “L’iniziativa ‘Tour d’Europe’ rappresenta l‘ultimo tassello del puzzle che abbiamo costruito in tre anni di lavoro tecnico-scientifico coinvolgendo tutti i soggetti interessati: territori, aziende e università. Il lavoro della Lombardia è da tempo nelle mani della Commissione Europea a cui chiediamo di salvare l’industria dell’automotive cambiando le stupide regole imposte. Adesso si tratta solo ed esclusivamente di volontà politica, perché agli elementi tecnico-scientifici ci abbiamo pensato noi. Se l’UE non procede con soluzioni rapide sono a richio 500.000 posti di lavoro nel settore in Europa. Occorre evitare il più grande suicidio industriale della storia”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e presidente dell’Automotive Regions Alliance, Guido Guidesi, a Palazzo Lombardia nel corso della presentazione del ‘Tour d’Europe, ovvero un evento itinerante, promosso da aziende di settore, che segue il viaggio di diversi veicoli alimentati da carburanti prodotti con materie prime rinnovabili attraverso 20 Paesi europei.

