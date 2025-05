Bambini, giovani e famiglie protagonisti della Festa di premiazione di MIND Education

Oltre 1400 studenti delle scuole elementari, medie, superiori e università coinvolti in percorsi di co-progettazione e orientamento sulle sfide e opportunità collegate alle STE(A)M

· Oltre 1000 studenti coinvolti nei 28 progetti STE(A)M presentati da 23 scuole primarie e medie di 13 comuni della Lombardia al Concorso A City in MIND

· 4.000 euro in premi a 8 progetti di scuole di Dairago, Milano, Pavia, Pregnana Milanese e Villa Cortese

· Il Concorso valorizza le attività delle scuole per ispirare e stimolare altri istituti scolastici nel coniugare tecnologia con impatto sociale e ambientale

· Circa 400 studenti delle superiori e universitari ad incontri PCTO e di orientamento

· 450 partecipanti all’evento di premiazione di MIND Education e di chiusura della MIND Innovation Week, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

(mi-lorenteggio.com) Milano 19 maggio 2025 – Partecipazione record ed entusiasmante alla Festa di premiazione della VIII edizione del percorso MIND Education: circa 450 partecipanti tra studenti, docenti e famiglie, hanno riempito con il loro entusiasmo la corte di Cascina Triulza e le vie del Distretto sabato 10 maggio pomeriggio. Una vera festa dell’innovazione e della sostenibilità, con la mostra digitale degli elaborati premiati al Concorso A City in MIND sul tema STE(A)M, laboratori di apicoltura urbana per conoscere gli alveari intelligenti di MIND dotati di sensoristica AI avanzata che ospitano 120.000 esemplari e visite guidate al Distretto. Non poteva esserci finale migliore per la MIND Innovation Week!

I veri protagonisti sono stati i progetti, le idee e le testimonianze dei giovani premiati e partecipanti all’ultima edizione del percorso. MIND Education ha coinvolto in questo anno scolastico circa 1.450 studenti dalle scuole primarie, medie e superiori all’università; ha assegnato un montepremi complessivo di 4.000€ – destinato alle scuole primarie e medie premiate dal Concorso A City in MIND per l’acquisto di attrezzature o attività didattiche –; ha offerto l’opportunità ai più piccoli di co-progettare con un approccio STE(A)M e rispondere con ingegno alle sfide delle nostre città e agli studenti delle superiori e delle università di approfondire le opportunità formative e di lavoro in aziende e settori presenti in MIND.MIND Education è un progetto corale del distretto dell’innovazione milanese che, dal 2018 in ogni edizione, si evolve con nuovi format e contenuti in linea con i percorsi educativi delle scuole, di PCTO e delle nuove sfide della ricerca e della tecnologia, nella cornice dell’Agenda 2030. Promosso da Arexpo, Lendlease e Fondazione Triulza, l’ultima edizione si è sviluppata grazie alla partnership con IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio e Microsoft e alla collaborazione con Human Technopole, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano e JRC – Commissione Europea.Concorso “A City in MIND. A tutto STE(A)M!”: coinvolti oltre 1000 studenti delle scuole primarie e medie della Lombardia“Attraverso il Concorso A City in MIND, dalla prima edizione valorizziamo le attività più creative che le scuole sono in grado di mettere in campo attivando i bambini e i ragazzi in percorsi di co-progettazione, con l’obiettivo di ispirare e stimolare gli istituti scolastici nel coniugare nella didattica l’uso di tecnologie e innovazioni insieme alla consapevolezza dell’impatto sociale e ambientale dei progetti”, sottolinea Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza ETS“MIND Education rappresenta un aspetto essenziale dello spirito che anima sin dall’inizio MIND, il distretto dell’innovazione voluto da Arexpo nell’area che ospitò Expo2015: l’innovazione nasce anzitutto dai giovani. Il coinvolgimento di migliaia di studenti di tutte le età si è rivelato negli anni un grande successo perché proprio i ragazzi e le ragazze sono e saranno i veri protagonisti di MIND che è un progetto che guarda al futuro in un periodo storico di grandi cambiamenti e nuove sfide”, spiega Alberto Mina, direttore delle relazioni istituzionali di Arexpo. “Anche quest’anno, siamo onorati di sostenere il concorso A City in MIND di Fondazione Triulza. Complimenti alle scuole del territorio che hanno presentato progetti di altissima caratura che abbiamo apprezzato per la loro capacità di rendere la formazione nelle materie STEAM stimolante e coinvolgente, trasformando l’apprendimento in un’esperienza interattiva e motivante”, dichira Robert Zielonka, Community Affairs Manager – Italia di Microsoft. I progetti presentati all’ultima edizione dedicata alle STE(A)M non si limitavano ad avvicinare gli studenti ad alcune tecnologie e applicazioni – come Pixel Art, CodyRoby, Scratch, Tinkercard, Genially, Canva, Mozaik, Fiducial Market, Reactivion o Tuio – ma li aiutavano a sviluppare con il gioco e la manualità il pensiero logico computazionale, la risoluzione di problemi, la creatività, il lavoro di gruppo, l’attenzione ai problemi sociali e ambientali, la rimediabilità dell’errore.Hanno partecipato con 28 progetti 23 scuole e istituti di 13 Comuni Lombardi: Bollate, Calolziocorte, Carenno, Dairago, Landriano, Milano, Monza, Parabiago, Pavia, Pregnana Milanese, Rho, Segrate e Villa Cortese. Otto i progetti che si sono aggiudicati i 4.000 euro in premi per l’acquisto di attrezzature didattiche e laboratoriali.Categoria scuole primarie: 1° classificato “Progetto Percorso STEM” della Scuola Primaria A. Manzoni – ICS Rizzoli di Pregnana Milanese (MI) che ha coinvolto le classi 3A, 3B, 3C, 3D in attività focalizzate sullo sviluppo del pensiero logico, la creatività, le competenze digitali e la collaborazione. 2° classificato “MOONDEX”, progetto delle classi 4A, 4B, 5A, 5B della Scuola Primaria Pinciroli IC Villa Cortese (MI) che immagina una città sulla luna e ispira gli studenti all’uso della robotica, all’esplorazione spaziale e alla creazione 3D. 3° classificato “Il Futuro Siamo Noi”, progetto delle classi 5A, 5B e 5C della Scuola Primaria San Giovanni Bosco IC Villa Cortese di Dairago (MI) che parte dal corpo umano per imparare a realizzare presentazioni digitali accessibili e immersive utilizzando programmi di progettazione grafica. Premio speciale Microsoft al progetto “STEAM project: Impariamo il Coding, divertendoci” della Scuola Primaria A. Manzoni ICS Rizzoli di Pregnana Milanese (MI) che ha coinvolto le classi 1A, 1B, 1C con giochi, attività creative e lavori di gruppo per imparare le basi del linguaggio e della logica della programmazione, del “debugging” (la rimediabilità dell’errore) e la parità di genere. Premi di 700, 500, 300 e 500 euro rispettivamente.Categoria scuole secondarie di I grado: 1° classificato “GREEN:BIT, a scuola di futuro sostenibile” progetto delle classi 1A, 1B, 2A, 2B della Scuola Secondaria di I grado Maria Ausiliatrice Pavia (PV) che hanno costruito una stazione climatica intelligente unendo le tecnologie e l’attenzione all’ambiente, sviluppando competenze in modellazione 3D, programmazione, raccolta di dati, automazione, osservazione ambientale. 2° classificato “Costruiamo le Nostre Barche a Vela” progetto che ha permesso agli studenti delle classi 2B e 2C della Scuola Secondaria di I grado ICS Alda Merini di Milano di progettare e costruire in gruppo modellini di barche a vela funzionanti, tramite metodologie come tinkering e cooperative learning che incoraggia gli studenti a sperimentare e risolvere problemi usando materiali e strumenti. 3° classificato “Il Pensiero Computazionale – Il Codice che sblocca il Futuro!” dell’Istituto Paritario Betlem Milano che ha introdotto il pensiero computazionale tra gli studenti delle classi 1A media e 5A primaria armonizzando la logica e la creatività con attività come la creazione di un “videoaudiolibro”, una piattaforma di gioco edu-coding, un dibattito sul gender gap. Il premio speciale Microsoft è stato assegnato al progetto “Storie interattive” dell’ICS Simona Giorgi di Milano in cui la classe 3E, ispirandosi al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, ha dato vita a racconti dinamici unendo la creatività letteraria a tecnologie digitali. Premi di 700, 500, 300 e 500 euro rispettivamente.Alla giuria del Concorso A City in MIND. A tutto STE(A)M! hanno partecipato: Giuliana Coccia, Referente Gdl Goal 1-10 – Gdl Goal 8 – ASviS Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Ilaria Mariani, Placemaking, Culture & Education manager – Arexpo; Giulia Perroni, staff Comunicazione Human Technopole; Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario – IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; Felice Romeo Consigliere – Fondazione Triulza ETS; Diego Valazza, Head of Leasing – Lendlease; Robert Zielonka, Community Affairs Manager Microsoft. Il Concorso, ideato da Fondazione Triulza, ha avuto il patrocinio del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Oltre agli stakeholder MIND, continua la collaborazione di Fondazione Triulza con Microsoft per assegnare un premio speciale alle scuole elementari e medie partecipanti alla prossima edizione che sarà lanciata prima dell’estate.Orientamento sulle nuove professioni nelle filiere dell’idrogeno e delle scienze della vita – sanità per 320 studenti delle superiori e 60 universitari.Due gli incontri PCTO verticali con circa 20 rappresentanti del mondo delle imprese profit e non profit, della ricerca, delle università, degli ITS che hanno coinvolto 320 studenti di diversi istituti superiori del territorio. La filiera dell’idrogeno – con la rete di imprese Think Smart Mobility @MIND – e il settore scienze della vita-sanità sono i due settori approfonditi con testimonianze, presentazioni ed esercitazioni interattive. Una delle classi partecipanti, la 4F del Liceo Scientifico Scienze Applicate Liceo Russell – Fontana di Garbagnate Milanese (MI) si è aggiudicata il premio del Contest MIND Education Video Experience: una visita ai laboratori JRC – Commissione Europea a Ispra. Oltre 60 universitari e neolaureati hanno partecipato invece a “Mind your STEM!” un incontro sulle opportunità di carriera nel settore scienze della vita collegate alla ricerca, all’innovazione e alle tendenze tecnologiche illustrate da 12 esperti e con visite ai laboratori presenti in MIND di IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Human Technopole, Illumina e Bio4Dreams.A questo link più informazione sui progetti premiati: https://fondazionetriulza.org/a-city-in-mind-a-tutto-steam-ecco-i-progetti-proposti/LINK AD UNA SELEZIONE DI FOTO COME QUESTA DELLA FESTA E DELLA PREMIAZIONE DI MIND EDUCATION :