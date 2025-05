Bareggio. Posticipati i lavori sulla tangenzialina

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 19 maggio 2025. Un’ottima notizia per gli studenti e i lavoratori del territorio che devono recarsi a Milano: a seguito della lettera inviata giovedì dai sindaci Linda Colombo (Bareggio) e Corrado D’Urbano (Cornaredo) stamattina ANAS ha comunicato che i lavori sulla Tangenzialina per Molino Dorino, che avrebbero

dovuto ricominciare oggi con relative chiusure e restringimenti in entrambe le direzioni, sono rinviati.

“Abbiamo chiesto di posticiparli al 9 giugno, al termine delle scuole, in modo tale da avere meno

traffico e causare meno disagi – spiegano i sindaci Colombo e D’Urbano -. Attendiamo ora di

conoscere la nuova data di ripresa del cantiere. Ringraziamo ANAS per avere accolto la nostra

proposta. Un ringraziamento anche all’onorevole Fabrizio Cecchetti e al ministro Matteo Salvini che,

appena venuti a conoscenza della nostra richiesta, si sono subito attivati affinché ci fossero sviluppi

positivi”.

