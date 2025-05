Cesano valorizza e promuove lo sport

La giunta comunale ha deciso di sostenere con contributi economici le associazioni sportive e le famiglie di bambini e ragazzi minorenni che praticano attività sportive presso le realtà cesanesi. Si premiano inoltre le realtà ritenute di maggior valenza sociale che realizzino percorsi di inclusione L’Avviso è stato pubblicato sul sito del Comune

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone,. 19 maggio 2025 – Promuovere la pratica sportiva tra le nuove generazioni in modo concreto, sostenendo in particolare le famiglie in difficoltà. E favorendo la sinergia tra il comune e le associazioni sportive presenti sul territorio comunale, in particolare chi è impegnato in progetti di inclusione.

Entro il 28 maggio le famiglie con figli minorenni che praticano un’attività sportiva dilettantistica sul territorio cesanese possono presentare la domanda per ricevere un contributo massimo di 75 euro. Tra i requisiti richiesti, anche la residenza a Cesano Boscone, il possesso di un ISEE familiare inferiore a 15 mila euro e non aver ricevuto il contributo della dote sport di Regione Lombardia.

Lo ha deciso la giunta comunale che ha destinato risorse per incrementare l’avvicinamento dei giovani allo sport e di conseguenza l’attività motoria e agonistica nei settori giovanili: «Crediamo sia importante sostenere lo sport tra i più giovani – dichiara il sindaco Marco Pozza – per i valori positivi che trasmette a bambini e ragazzi, dal rispetto delle regole e dell’avversario alla collaborazione e alla socialità, e perché è uno strumento educativo importante anche per contrastare il fenomeno della devianza giovanile».

Per incentivare e valorizzare l’impegno di chi quotidianamente offre opportunità ai giovani atleti, oltre alle famiglie, saranno sostenute le stesse associazioni sportive che potranno ricevere un contributo per ogni minorenne iscritto (saranno ripartiti fino a un massimo di 16 mila euro) che garantisce un piano tariffario sostenibile per le famiglie.

Un ulteriore contributo sarà destinato alle realtà sportive ritenute di maggior valenza sociale per percorsi di inclusione di atleti con disabilità, svantaggiati e/o stranieri. In questo caso i progetti saranno sottoposti a una commissione di valutazione.

«Investire nello sport, nell’associazionismo e nell’inclusione sociale – aggiunge Maria Pulice, assessora allo Sport – ha per noi una valenza importantissima, di sussidiarietà e sviluppo della sinergia tra associazioni e comune: insieme possiamo realizzare progetti concreti per il benessere e la crescita sana dei nostri ragazzi che, soprattutto nella fascia adolescenziale, sono a rischio di devianza o comunque di cattive abitudini, anche per la propria salute. Intendiamo sostenere soprattutto chi realizza progetti ad hoc per l’inclusione degli atleti con disabilità, per l’integrazione dei bambini stranieri (quale attività migliore di una pratica sportiva?) e che vivono situazioni difficili dal punto di vista economico e sociale».

Ulteriori dettagli nel comunicato allegato.