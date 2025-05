Chiusura temporanea di un sottopasso lungo la S.P. 239 a Vanzago

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Si comunica che per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del potenziamento della tratta Ferroviaria Rho – Parabiago, è istituita la chiusura al traffico del sottopasso lungo la S.P. 239 Dir al Km. 0+990 circa via Europa Unita dal giorno 20.05.2025 al giorno 31.03.2026, nel Comune di Vanzago. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità locale nei Comuni di Vanzago, Pregnana Milanese e Arluno.

La Città metropolitana di Milano, nell’informare la cittadinanza, si scusa per i disagi che potranno essere arrecati all’utenza.

Redazione