FESTIVAL REGIONI, PRESIDENTE FONTANA: FEDERALISMO FISCALE E AUTONOMIA, NESSUN MOTIVO PER NON ATTUARE QUESTE RIFORME

(mi-lorenteggio.com) Venezia, 19 magio 2025. “Le Regioni devono acquisire sempre maggiore rilevanza, anche a livello europeo. Perché ciò avvenga è necessario ‘far squadra’ e occasioni come queste, impreziosite dalla presenza del presidente Mattarella, sono utili e necessarie, oltre che per un confronto diretto su tematiche di vario genere, soprattutto per alimentare ulteriormente i nostri rapporti rendendoci ancor più forti”. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a Venezia per il ‘Festival delle Regioni’ al quale ha presenziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Abbiamo dimostrato in tanti modi, con battaglie comuni e anche in sede Europea – ha proseguito Fontana – che il ruolo delle Regioni può e deve essere centrale su decisioni che, alla fine, ci riguardano da vicino e che diventano centrali nelle nostre politiche”. Il presidente Fontana ha quindi evidenziato come il ‘Festival delle Regioni’ sia particolarmente importante per “fare il punto della situazione su temi fondamentali quali il federalismo fiscale e l’autonomia”.

“Confrontandoci – ha concluso il governatore della Lombardia – dobbiamo cercare di individuare quelle che riteniamo soluzioni positive e, allo stesso tempo, ragionare su eventuali criticità per cercare di far sintesi individuando punti di vista comuni”.

Guardando nello specifico al federalismo fiscale, Fontana ha sottolineato come “non ci sia ragione per rinviare una riforma orientata verso la direzione che abbiamo auspicato”.

“La Lombardia vuole una maggiore delega, una maggiore autonomia territoriale, una possibilità di gestire in maniera più diretta le risorse, sapendo quali sono quelle che possono essere programmate e quelle che non lo sono” ha concluso il governatore della Lombardia.

