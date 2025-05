Gentlemen’s Cup 2025: vento, tecnica e spettacolo per le regine monotipo del Garda

Un weekend spettacolare esalta i migliori equipaggi delle classi Dolphin81, Protagonist 7.50, Asso 99 e Classe Fun

(mi-lorenteggio.com) GARGNANO, 19 maggio 2025 – Si è conclusa una splendida edizione della Gentlemen’s Cup, la regata riservata alle classi monotipo regine del Lago di Garda – Dolphin 81, Protagonist 7.50, Asso 99 e Classe Fun – organizzata dal Circolo Vela Gargnano. Due giornate intense e spettacolari, rese ancora più emozionanti da un meteo perfetto, che ha permesso di disputare sei prove totali, offrendo condizioni varie e tecniche.

La giornata di sabato ha regalato tre prove con vento da Sud (Ora) tra i 5 e i 10 nodi, con un campo regolare, ma insidioso per le scelte tattiche. Domenica mattina si é sfruttato il vento da Nord, che é soffiato tra i 7 e i 9 nodi, permettendo lo svolgimento della prima prova di giornata e l’avvio della seconda, poi annullata a causa del calo improvviso del vento. Dopo una breve pausa, intorno a mezzogiorno, le flotte sono tornate in acqua per altre due prove con il ritorno dell’Ora, stavolta con intensità più sostenuta rispetto al primo giorno con 6-12 nodi.

Nella classe Dolphin 81, la più numerosa in acqua, la vittoria è andata a Luca Nassini (Circolo Vela Gargnano) su Achab, che ha chiuso con due punti di vantaggio su Paolo Masserotti (FV Desenzano) a bordo di S&You. Terzo gradino del podio per Luca Bovolato, anche lui portacolori della FV Desenzano, su Marahute, protagonista di una bella rimonta coronata con la vittoria nell’ultima prova.

Molto combattuta anche la classe Protagonist 7.50, dove Nicola Travagliati (CVT Maderno) ha conquistato il successo su General Lee con un solo punto di margine, nonostante una partenza anticipata (BFD) nella prima regata, poi scartata. Secondo posto per Lorenza Mariani su Casper, che ha brillato nella sesta e ultima prova, tagliando per prima il traguardo. Terzo Luca Brighenti (CN Brenzone) su Nexis 2, penalizzato da troppe squalifiche che, potendone scartare solo una, lo hanno fatto scivolare dal vertice al terzo posto finale.

Nella classe Fun, Angelo Capello (CN Portese) su Funatica ha costruito una solida vittoria grazie a tre primi posti e tre secondi, lasciandosi alle spalle Paolo Tagliani (CVT Maderno) con la sua Funny Frog. Terzo posto per Andrea Cremonesi, anche lui del CVT Maderno, a bordo di Wonderfun.

Nessun dubbio infine nella classe Asso 99, dove il veterano e campionissimo Albino Fravezzi (FV Malcesine) ha dominato con sicurezza al timone di Leonasso. Sul podio lo seguono Andrea Farina (CN Brenzone) su Diavolasso e Matteo Giovanelli (CV Gargnano) su Assterisco.

Questa edizione della Gentlemen’s Cup è stata un bel successo: vento puntuale, regate tecniche e una partecipazione di ottimo livello che ha confermato lo spirito competitivo, ma amichevole che contraddistingue le flotte monotipo del Garda.

Il Circolo Vela Gargnano, organizzatore dell’evento, esprime grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione e ringrazia tutti gli equipaggi, che con la loro passione rappresentano l’anima della vela gardesana. Tutte le barche protagoniste sono attese alla Centomiglia del Garda, in programma i primi di settembre: un altro appuntamento imperdibile che fa parte della storia della vela gardesana, per chi ama la vela tecnica, sportiva e spettacolare sul lago più affascinante d’Europa.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11271/event