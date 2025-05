GP MONZA, PRESIDENTE FONTANA: RINGRAZIO MINISTRO SALVINI E INTERO GOVERNO, AL LAVORO PER RENDERE L’AUTODROMO ANCORA PIÙ ATTRATTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025. “Un’ottima notizia per Monza, per la Lombardia e per l’intero Paese. Ringraziamo il ministro Salvini e il Governo per aver approvato un provvedimento che rende ancor più forti questi grandi eventi che sono un traino eccezionale per i territori che li ospitano”. Così il presidente della Regione Lombardia commenta la notizia dello stanziamento di 5,25 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni per ogni anno dal 2026 al 2032 a favore della Federazione sportiva nazionale-Aci per la realizzazione dei Gran Premi di Formula 1 che si svolgeranno a Monza e Imola.

“Monza, riconosciuto in tutto il mondo come il ‘Tempio della Velocità’ – prosegue Fontana – possiede un fascino unico. Regione Lombardia sarà al fianco della Sias e dell’ACI per fare in modo che l’Autodromo, al di là del Gran Premio d’Italia, sia sempre più attrattivo e punto di riferimento per molteplici eventi”.

Redazione