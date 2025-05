Il martedì circolare di Cascina Cuccagna a Milano torna il 20 maggio

Il mercatino temporaneo dell’usato ‘Garage Sale’ all’aperto e l’incontro ‘CIRCLE UP!’ dedicato alla circolarità nel settore tessile, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Ingresso libero

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025. Il 20 maggio torna il “martedì circolare” in Cascina Cuccagna a Milano. Ridurre gli sprechi, valorizzare ciò che esiste già, creare connessioni e riflettere su nuovi modelli di consumo: è questo il cuore del format mensile ideato da Cascina Cuccagna, all’interno del palinsesto culturale “Quotidiano Cuccagna”, realizzato con Altroconsumo, Giacimenti Urbani, Humana, RECUP e un posto a Milano, e con il patrocinio del Municipio 4.

Ogni mese in programma una giornata dedicata alla sostenibilità e alla cultura del riuso, con mercatini, attività e incontri. L’iniziativa promuove la condivisione, il prestito, il riutilizzo, la riparazione e il riciclo, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, prolungare la vita degli oggetti e generare nuove opportunità sociali ed economiche.

Il “martedì circolare” del 20 maggio, dalle 16:00 alle 20:30 in via Privata Cuccagna 2/4 con ingresso libero, apre nel pomeriggio con il mercato dell’usato “Garage Sale – Vuoi fare spazio?” in edizione all’aperto, a cura di Giacimenti Urbani. E continua in serata al primo piano della Cascina, con “CIRCLE UP!”, un incontro dedicato alla circolarità nel settore tessile promosso insieme a EETRA e Spazio3R, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Commenta Alexa Avitabile Leva, Responsabile Progetti Alimentazione e Ambiente di Cascina Cuccagna: «In occasione del prossimo martedì circolare in Cascina Cuccagna ospitiamo ‘Circle Up’, un evento realizzato insieme a EETRA e comunicato nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile, importante appuntamento nazionale di sensibilizzazione che diffonde la cultura della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Per l’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna rappresenta un’ulteriore occasione per dialogare con il territorio grazie alla capacità di generare ponti e di sviluppare progettualità con le realtà, profit e non profit, con cui si incontra. Così è nata con EETRA l’idea condivisa di mettere a disposizione le proprie conoscenze per promuovere un momento di informazione aperto ai cittadini.È in questa cornice che si inserisce l’appuntamento dedicato alla circolarità nel settore tessile. Cascina Cuccagna si conferma hub di sostenibilità, un luogo dove sensibilizzazione e consapevolezza si incontrano per promuovere azioni e sinergie concrete».

Il mercato temporaneo ‘Garage Sale’ in edizione open air, a cura di Giacimenti Urbani

Nel mercato temporaneo dell’usato “Garage Sale. Vuoi fare spazio?” di Giacimenti Urbani, allestitoil 20 maggio,dalle 16:00 alle 20:30 nel giardino e nelle corti di Cascina Cuccagna, si possono acquistare piccoli mobili, complementi d’arredo, elettrodomestici, abiti, dischi e libri. L’Associazione Giacimenti Urbani incoraggia i privati a mettere in circolo oggetti inutilizzati ma ancora in ottimo stato. Per esporre al mercato dell’usato è necessario inviare una breve descrizione e foto degli articoli a info@giacimentiurbani.eu ed essere soci di Giacimenti Urbani (quota associativa: 30€).

‘CIRCLE UP! Esperienze e visioni sulla circolarità’, un incontro nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS, Cascina Cuccagna ospita “CIRCLE UP!”, un incontro dedicato alla circolarità nel settore tessile. Dalle 18:30 alle 19:30, il pubblico si confronta con esperti, innovatori, istituzioni e realtà del terzo settore per condividere visioni, progetti e buone pratiche capaci di trasformare scarti e rifiuti in nuove risorse.

L’appuntamento apre alle 18:30 con i saluti di Alexa Avitabile Leva, Responsabile Progetti Alimentazione e Ambiente di Cascina Cuccagna, che introduce il tema. Segue la tavola rotonda “CIRCLE UP! Esperienze e visioni sulla circolarità”, con gli interventi di Alessandro Abbati (Consigliere Delegato Hotel Regina), Emanuele Bompan (Direttore Responsabile Materia Rinnovabile-Renewable Matter), Camilla Calderoli (Responsabile Prodotto Fedeli Cashmere), Martina Castoldi (Partner e Sustainability Expert EETRA SB), Chiara Ceretti (Fondatrice e Presidente Spazio 3R), Annibale D’Elia (Direttore Economia Urbana, Moda e Design Comune di Milano), Rossella Mileo (Avvocata e Divulgatrice Greenlifecoach); moderati da Roberta Bosu (Climate Pact Ambassador).

A conclusione, le domande del pubblico per approfondire temi specifici e favorire lo scambio con gli ospiti. Chiude la serata l’aperitivo sostenibile e un momento di networking per proseguire la conversazione in modo informale.

L’incontro si svolge nell’Area Eventi al primo piano della Cascina ed è aperto a tutti, con registrazione obbligatoria QUI.

Il martedì circolare di Cascina Cuccagna

Il martedì a Cascina Cuccagna è il giorno dedicato alla sostenibilità e al consumo consapevole, con due appuntamenti a ingresso libero.

Ogni terzo martedì del mese c’è il “Martedì Circolare”, una giornata di mercatini, attività e incontri dedicati al riuso, alla riparazione e alle buone pratiche di economia circolare quotidiane, realizzata in collaborazione con Altroconsumo, Giacimenti Urbani, Humana, RECUP e un posto a Milano, con il patrocinio del Municipio 4.

E ogni settimana è atteso il Mercato Agricolo della Cuccagna, molto amato da chi sceglie prodotti biologici, sostenibili e a km zero. Dalle 15:30 alle 19:30, nel cortile di Cascina Cuccagna, si possono trovare frutta e verdura di stagione, formaggi vaccini e caprini, olio biologico, carne, salumi, erbe aromatiche e officinali, miele, uova, succhi, confetture e tante altre specialità selezionate.

Cascina Cuccagna invita tutti a partecipare, a fare la spesa in modo responsabile, sostenere i piccoli produttori locali e vivere un pomeriggio all’insegna della cultura del riuso, della filiera corta e del rispetto ambientale.

cascinacuccagna.org

