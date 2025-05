(mi-lorenteggio.com) Cassinetta di Lugagnano, 19 maggio 2025 – Intorno alle ore 9.15, in via Dante Alighieri, è avvenuto un incidente frontale tra due auto. La conducente di uno dei due veicoli, una donna di 38 anni, ha riportato un trauma cranico, uno al torace, uno all’addome e uno ad un arto inferiore. Dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportatoa in Codice Rosso all’ospedale di Legnano. Illeso il conducente, un uomo di 60 anni, dell’altra vettura.

V. A.