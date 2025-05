(mi-lorenteggio.com) Lecco, 19 maggio 2025 – Intorno alle ore 9.00 di stamane, un motociclista di 48 anni ha perso la vita lungo la SS36, in direzione sud, nel tratto Annone/Cesana in un incidente con un’auto. Inutili sono stati i soccorsi di un’automedica, in’auto infermieristica, un’ambulanza e della Polizia Stradale, che ha fatto tutti i rilievi per accertare la dinamica.