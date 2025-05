IRCCS Policlinico San Donato: consegnato l’assegno simbolico dell’asta di Sanremo

a sostegno dei progetti di GSD Foundation ETS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Sabato pomeriggio, presso il reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’IRCCS Policlinico San Donato (Gruppo San Donato), si è tenuta la consegna simbolica dell’assegno della donazione derivante dall’asta benefica promossa al Festival di Sanremo, a sostegno di GSD Foundation ETS. Tantissimi gli oggetti messi all’asta dai cantanti: dal pallone di rugby di Olly, uno sport fondamentale per il vincitore del Festival, che gli ha insegnato l’importanza di lavorare in squadra, al cappellino firmato Gucci da Fedez, al disco d’oro autografato da Achille Lauro, ottenuto per i suoi singoli “Solo noi” e “Marilù”.

A rendere speciale il momento è stata la presenza della cantante Rose Villain, che ha donato il disco d’oro autografato per il suo album dal titolo “Radio Gotham” e ha incontrato i piccoli pazienti e il personale sanitario per consegnare ufficialmente il contributo raccolto. Durante l’evento è stato esposto un pannello grafico con la riproduzione dell’assegno e dell’importo, per valorizzare ancora di più l’importanza del gesto.

«Sono profondamente grata di poter contribuire a un progetto così importante. Sapere che la musica e un piccolo gesto possono aiutare i tanti bambini che affrontano sfide così grandi fin dai primi giorni di vita mi emoziona e mi dà un senso profondo di responsabilità. Sono felice che questa donazione possa sostenere la cura e il futuro di tanti piccoli cuori coraggiosi» ha dichiarato la cantante Rose Villain.

Con questo gesto, Rose Villain e tutti i sostenitori del progetto dimostrano come arte, musica e solidarietà possano unirsi per fare la differenza nella vita di tanti bambini.

GSD Foundation ETS

Nata nel 1995, GSD Foundation ETS è un’organizzazione non profit che ha il fine di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze biomediche e, in particolare, nelle malattie cardiovascolari. Prevenzione, umanizzazione delle cure e sostegno alla ricerca, sono i tre principali obiettivi sui quali GSD Foundation concentra la propria attività, impegnandosi nella realizzazione di progetti di umanizzazione delle cure per il sostegno ai pazienti nei reparti e per accompagnare i loro familiari, nel sostegno alla ricerca scientifica che ha l’obiettivo di sviluppare metodiche diagnostiche e terapeutiche innovative nell’applicazione clinica, nella promozione di attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura della salute.

