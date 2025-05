La Scuola dei Quartieri al Casello San Cristoforo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025- Un nuovo appuntamento pubblico per scoprire da vicino la nuova edizione del bando 2024/2025 de La Scuola dei Quartieri, confrontarsi sulle candidature in corso e conoscere da vicino l’esperienza del Casello San Cristoforo, uno spazio restituito alla città come punto d’incontro e sperimentazione sociale.

Il Casello San Cristoforo è molto più di un edificio: è un luogo di passaggio che unisce persone, idee e quartieri. Un piccolo crocevia tra il fermento dei Navigli e di via Tortona e l’energia del Giambellino, dove oggi si coltivano progetti culturali, sportivi e solidali, con l’ambizione di immaginare insieme un modo nuovo di vivere gli spazi pubblici.

Appuntamento:

domani, martedì 20 maggio

18.00 – 20.00

Casello San Cristoforo, Via Pesto 1, Milano