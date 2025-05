Milano: Usb in presidio al Tribunale contro il sistema degli appalti nella Logistica. Internalizzare tutte e tutti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 maggio 2025 – Grande la partecipazione allo sciopero di USB Logistica, contro i falsi cambi appalto nelle filiere delle varie multinazionali che in realtà non vogliono cambiare nulla. Il sistema degli appalti, infatti, lascia lavoratrici e lavoratori in un limbo, dove ad ogni cambio si rischia di perdere ad esempio stipendi, TFR e ferie maturate.

Il presidio al Tribunale di Milano ha lanciato una forte richiesta per l’internalizzazione di tutte e tutti. Una delegazione è stata ricevuta dal PM Storari, cui è stata rappresentata la realtà di sfruttamento nel settore: chiediamo vere tutele per i lavoratori, con le istituzioni e la magistratura che devono vigilare su questo sistema di scatole cinesi che, troppo spesso, nascondono evasione fiscale e contributiva.

USB lancia la proposta dei comitati operai di magazzino, per l’organizzazione di una grande e forte giornata nazionale di mobilitazione contro il sistema malato degli appalti e per l’internalizzazione.

“La lotta quotidiana contro il sistema degli appalti non si ferma: USB Logistica continuerà a mobilitarsi fino ad ottenere vere tutele per ogni lavoratore e ogni lavoratrice nei magazzini italiani!”.

