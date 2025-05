Monza. Rotonda dell’Appiani e Teatro di Corte: sguardo rivolto al futuro

(mi-lorenteggio.com) Monza, 19 maggio 2025. La storia plurisecolare e l’identità internazionale della Reggia di Monza trovano conferma e nuovo slancio nel filmato “Les fresques d’Andrea Appiani à la Rotonde de la Villa Royale de Monza” realizzato per l’esposizione “Appiani, le peintre de Napoléon en Italie” dal 16 marzo al 28 luglio 2025 al Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, il castello che Giuseppina Bonaparte, moglie di Napoleone, acquistò nel 1799, trasformato in museo nel 1905. Qui il link https://www.swisstransfer.com/d/558b3f5b-8ee2-4ab1-be1b-10b0c0d27275 al video.

Con lo stesso filmato e con visite guidate alla Rotonda dell’Appiani e al Teatro di Corte, parte di un più ampio progetto nato per valorizzare la figura di Andrea Appiani attraverso itinerari dedicati, la Reggia di Monza concorrerà anche alla mostra intitolata «Appiani. Lo splendore di Milano dall’età di Parini a Napoleone», promossa da Palazzo Reale e Comune di Milano, in collaborazione con Châteaux de Malmaison et de Bois, Grand Palais di Parigi, Pinacoteca di Brera e Villa Carlotta, in programma dal 23 settembre 2025 al 6 gennaio 2026. L’esposizione mira a ricostruire il percorso artistico del pittore milanese del Neoclassicismo italiano attraverso opere provenienti da collezioni italiane e internazionali, valorizzando anche i suoi disegni preparatori e i bozzetti di oggetti d’arte.

Intanto è iniziata una nuova stagione per il Teatro di Corte della Villa Reale di Monza, dove è conservato il fondale del palcoscenico con un’allegoria del Bacco giovinetto, dipinto partendo dal bozzetto di Andrea Appiani oggi conservato al Museo della Scala di Milano. I complessi lavori di restauro avviati nel 2018 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato Regionale per la Lombardia e curati dalla Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio della Lombardia occidentale, sono stati ultimati dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con il rifacimento degli impianti, anche nell’area dei camerini e del foyer, l’adeguamento alla normativa vigente per i luoghi e le attività di pubblico spettacolo e la posa del nuovo sipario alla greca e all’italiana. Il rinnovato Teatro di Corte è già tornato ad incantare gli spettatori con gli appuntamenti di Monza Visionaria. Ora si sta lavorando a un nuovo calendario che dovrebbe includere spettacoli di Opera lirica in forma ridotta e adattata in versione Opéra-Comique con accompagnamento al pianoforte.

