Nuove assunzioni in Municipio: al via tre bandi di concorso per Geometri, Agenti di Polizia locale, Elettricisti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 maggio 2025. Continua la campagna di reclutamento di nuovo personale da parte del Comune di Rho per rendere sempre più efficienti i servizi offerti alla cittadinanza. Un’occasione per trovare un posto di lavoro e scoprire le opportunità della Pubblica Amministrazione in un ambiente dinamico e in settori differenti.

Il Comune di Rho, infatti, cerca nuovo personale da inserire nel proprio organico: n. 8 Geometri, n. 6 Agenti di Polizia locale e n. 2 Elettricisti, per un totale di n. 16 nuovi dipendenti che saranno assunti a tempo indeterminato.



I Geometri, che lavoreranno nell’area tecnica del Comune, si occupano delle attività istruttorie e di controllo in campo tecnico, di effettuare sopralluoghi sui cantieri, di svolgere attività di progettazione, di realizzare progetti e disegni tecnici, di controllare che siano state rispettate le norme in tema di sicurezza di ambiente e attrezzature e di verificare lo stato di esecuzione dei lavori.



Gli Agenti di Polizia locale svolgono compiti di prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, interventi per la regolamentazione del traffico veicolare, attività di vigilanza e sicurezza negli ambiti ambiente, commercio e urbanistica, servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa.



Gli Elettricisti si dovranno occupare dell’installazione, conduzione e manutenzione di impianti elettrici civili anche complessi. I tre bandi, pubblicati sul sito www.comune.rho.mi.it indicano nel dettaglio, per ciascun concorso, il profilo professionale richiesto, le competenze e conoscenze necessarie, i requisiti per l’ammissione, i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le informazioni relative alle prove da sostenere.



Per ciascuno dei tre bandi i candidati possono presentare al Comune di Rho l’istanza di partecipazione al concorso entro il giorno 07.06.2025 alle ore 23.59 esclusivamente utilizzando la Piattaforma Unica di Reclutamento https://www.inpa.gov.it I candidati trovano tutte le istruzioni sul portale a cui debbono registrarsi.



Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Organizzazione e Risorse umane tel. 02/93332.321.289.330.212 o via mail personale@comune.rho.mi.it



Redazione